Betontod veröffentlichen zweiten Track “Zurück in schwarz”

Betontod haben kürzlich einen weiteren Track aus ihrem neuen Studioalbum „Zeig Dich!“ veröffentlicht. Mit „Zurück in Schwarz“gibt es nun die zweite Single. Der Titel bezieht sich als Referenz auf ihr drittes Album “Schwarzes Blut” aus 2006. Frank Vohwinkel erinnert sich wie folgt daran „Auf den Konzerten damals haben wir das erste Mal gemerkt, dass irgendwas bei uns passiert. Es kamen immer mehr Leute zu unseren Shows und von da an ging es richtig ab“.

„Diese Platte finden auch heute, nach über 15 Jahren immer noch unheimlich viele Leute geil. Also muss da ja irgendwas dran sein. Die Frage war dann eben, warum ist das so geil, was war damals das besondere? Diese Essenz haben wir gesucht“.

© Betontod – Zurück in Schwarz

„Klar, wir sind alle mittlerweile älter geworden und Dinge haben sich verändert. Beispielsweise haben wir jetzt eigene Familien. Aber tief in uns drin fühlen wir immer noch gleich. Und als uns klar wurde, dass es unseren Fans nicht anders geht, wollten wir uns irgendwie dafür bei ihnen bedanken“. Und dann muss er schmunzeln: „Mit Betontod in alt“.

Das Album erscheint am 26.05.23 und kann hier vorbestellt werden: http://betontodrecords.lnk.to/ZeigDich

© Betontod – Zeig dich!

BETONTOD live:

07.06.2023 SAARBRÜCKEN, E-WERK – („RUHRPOTT RODEO ON THE ROAD“ TOUR 2023)

09.06.2023 BERLIN, COLUMBIA HALLE – („RUHRPOTT RODEO ON THE ROAD“ TOUR 2023)

10.06.2023 HANNOVER, FAUSTWIESE – RUHRPOTT RODEO ON THE ROAD“ TOUR 2023)

16.06.2023 NEUHAUSEN OB ECK – SOUTHSIDE FESTIVAL

17.06.2023 AUGSBURG, SOMMER AM KIEZ – („RUHRPOTT RODEO ON THE ROAD“)

18.06.2023 SCHEESSEL – HURRICANE FESTIVAL

24.06.2023 WIEN, ARENA OPEN AIR – („RUHRPOTT RODEO ON THE ROAD“ TOUR 2023)

08.06.2023 JENA – F-HAUS

23.06.2023 CHAM – L.A. CHAM

29.09.2023 KÖLN – KANTINE

30.09.2023 MÜNCHEN – MUFFATHALLE

01.10.2023 NÜRNBERG – HIRSCH

05.10.2023 WIESBADEN – SCHLACHTHOF

06.10.2023 STUTTGART – LKA LONGHORN

07.10.2023 HAMBURG – GROSSE FREIHEIT 3

13.10.2023 BERLIN – ASTRA

14.10.2023 DRESDEN – REITHALLE

20.10.2023 OSNABRÜCK – ROSENHOF

21.10.2023 MAGDEBURG – FACTORY

Tickets: https://www.betontod.de/#live oder allen bekannten VVK Stellen

Ausserdem bei folgenden Festivals:

JUNI 2023 NEUHAUSEN OB ECK – Southside Festival JUNI 2023 SCHEESSEL – Hurricane Festival

Webseite