Bleeding Through bringt das Debütvideo „Path Our Of Disease“ heraus, geben Album-Features für „NINE“ bekannt

Bleeding Through haben gerade ihre brandneue Single „Path Of Our Disease“ veröffentlicht. Ein Musikvideo, das mit Regisseur Vicente Cordero (Jinjer, Cradle Of Filth) gedreht wurde, ist parallel zum Song online erschienen. Die langjährige Metalcore-Band aus Orange County wird diesen Song auf ihrem kommenden neunten Studioalbum mit dem passenden Titel „NINE“ veröffentlichen.

Dieses Werk soll am 14. Februar auf SharpTone Records erscheinen. Mitglieder von God Forbid, Shadows Fall und Comeback Kid werden auf dieser Platte als Gäste zu hören sein. Die folgende Titelliste wurde veröffentlicht:

01 – “Gallows”

02 – “Our Brand Is Chaos”

03 – “Dead But So Alive”

04 – “Hail Destruction”

05 – “Lost In Isolation” (feat. Doc Coyle of God Forbid)

06 – “Last Breath”

07 – “Path Of Our Disease”

08 – “I Am Resistance” (feat. Andrew Neufeld of Comeback Kid)

09 – “Emery”

10 – “War Time” (feat. Brian Fair of Shadows Fall)

11 – “Unholy Arma”

Vorbestellungen sind über bfan.link/nine-1 möglich.

Sänger Brandan Schieppati kommentierte das Album als Ganzes:

„Auf diesem Album steckt so viel Leidenschaft und Aggression. Wenn Sie ein Fan von uns sind, werden Sie nicht enttäuscht sein. Das ist alles, worauf wir hingearbeitet haben. Das ist der Höhepunkt von 25 Jahren. Das ist Bleeding Through in seiner reinsten Form.“

„Wir wussten, dass wir eine wirklich düstere Platte machen wollten. So roh das Gefühl auch ist, wir waren auch sehr bedacht, was die Orchestrierung angeht. Es ist definitiv eine Balance. Wir haben alles in ‚NINE‘ gesteckt. Ich erinnere mich, dass ich sagte: ‚Das muss die wahrste Darstellung dessen sein, was Bleeding Through ist.‘ Ich denke, das haben wir erreicht.“

Über diese neueste Single sagte er:

„‚Path Of Our Disease‘ ist ein Song über das widerliche soziale Klima der Welt. Wir werden zu einer Spezies, die nie zufrieden ist. Wir denken, das Gras ist immer grüner und vergessen, was Loyalität ist. Wir werden von Lügnern und Betrügern auf einen Weg der Enttäuschung geführt. Es ist Zeit, uns davon zu befreien.“