Bleeding Through feiern mit neuer Single „I Am Resistance“ (feat. Andrew Neufeld / Comeback Kid)

Die SoCal Metalcore-Band Bleeding Through feiert mit ihrer neuen Single „I Am Resistance“ (feat. Andrew Neufeld / Comeback Kid) das baldige Release ihres neunten Full-Length-Albums namens „NINE“. Dieses wird am 14. Februar 2025 über SharpTone Records erscheinen.

Sänger Brandan Schieppati kommentiert die Bedeutung hinter dem Text wie folgt:

„I Am Resistance ist ein Lied über Selbstreflexion. Es sind die Zeiten in deinem Leben, in denen du dem Tiefpunkt nahe kommst und dich selbst verlierst. Dieses Lied handelt vom Kampf gegen Selbstmedikation und selbstzerstörerisches Verhalten, das dir im Leben manchmal die Kehle zuschnürt. Dies ist ein Versprechen an das, was du liebst und dem du wirklich ergeben bist.“

Etwas mehr als einen Monat vor der Veröffentlichung des Albums und die Metalcore’ler haben mit Stücken „Path Of Our Disease“, „Our Brand Is Chaos“ und „Dead But So Alive“ ihre Rückkehr vorbereitet. Sechs sind seit der Veröffentlichung vom Vorgänger vergangen.

Schieppati kommentiert das Album:

„Auf diesem Album steckt so viel Leidenschaft und Aggressivität. Wenn Sie ein Fan von uns sind, werden Sie nicht enttäuscht sein. Das ist alles, worauf wir hingearbeitet haben. Das ist der Höhepunkt von 25 Jahren. Das ist Bleeding Through in seiner reinsten Form.“

© Bleeding Through – NINE (Artwork)

NINE Tracklist:

Gallows Our Brand Is Chaos Dead, But So Alive Hail Destruction Lost In Isolation (Feat. Doc Coyle/God Forbid) Last Breath Path Of Our Disease I Am Resistance (Feat. Andrew Neufeld/Comeback Kid) Emery War Time (Feat. Brian Fair/Shadows Fall) Unholy Armada