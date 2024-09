Die EDM-Rocker Blitz Union kündigen erste Headline-Shows in Deutschland an. Es sind nur wenige Stationen und beehren werden die vier Prager Musiker die Städte Köln, Frankfurt und München. Die Mischung besteht aus EDM, Rock, Pop-Elektro und Industrial. Auftritte gab es bisher auf großen Festivals wie M’era Luna und das Amphi Festival. Im Frühjahr 2024 waren sie zudem Special Guests bei Lord Of The Lost auf deren Europa-Tour. Blitz Union arbeiten derzeit an ihrem nächsten Album, „Revolution“, das Anfang 2025 erscheinen soll.

BLITZ UNION – “Hello Hello My Name Is” Tour

08.01.25 Köln – Helios37

09.01.25 Frankfurt / M. – Nachtleben

10.01.25 München – Backstage

Tickets sind ab sofort unter www.blitzunion.com erhältlich.

© Blitz Union „Hello Hello My Name Is“ Tour