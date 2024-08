Body Count veröffentlichen Video zur neuen Single “Fuck What You Heard”

Body Count veröffentlichten kürzlich ein Video zu ihrer neuen Single “Fuck What You Heard”. Außerdem hat die Band ihre Merciless Tour in Europa und UK beendet. Der Track wurde schon am 19. Juli 2024 veröffentlicht, jetzt gibt es eine visuelle Ergänzung dazu. Ein Stück, dass die politische Landschaft des Landes aufs Korn nimmt. Mit der Hook „Democrips and Bloodpublicans“ liefert Ice-T eine provokante Kritik aus seiner Perspektive. „Ich habe Freunde auf der anderen Seite“, erklärt Ice-T, “aber meine Ansichten sind ausgewogen und kompromisslos.“

© Body Count – Fuck What You Heard Cover Art

„Fuck What You Heard“ ist ein Track von Body Count’s kommendem Album “Merciless”. Ihre letzte Veröffentlichung, “Carnivore”, erschien 2020 und brachte der Band einen Grammy für die beste Metal Performance ein.