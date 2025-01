Bury Tomorrow veröffentlichen neue Single „Let Go“

Bury Tomorrow veröffentlichten kürzliche ihre neue Single „Let Go“, welche vom kommenden Studioalbum „Will You Haunt Me, With That Same Patience“ stammt. Der Longplayer erscheint am 16. Mai 2025. „Let Go“ ist der dritte Vorgeschmack des neuen Werks, welches via Music For Nations / Sony Music erscheint.

© Bury Tomorrow – Will You Haunt Me, With That Same Patience (Album Artwork)

Der Track erforscht Konzepte der Ehrlichkeit, wie Frontmann Dani Winter-Bates ausführt, „sowohl in Bezug auf dich selbst als auch auf die Menschen um dich herum. Wenn man unehrlich zu sich selbst ist, führt das zu Entscheidungen, die auf Angst basieren und die man bereuen kann, während man, wenn man sich selbst treu bleibt, einige der Dinge verlieren kann, die einem am Herzen liegen“. Co-Sänger Tom Prendergast geht noch weiter: „In dem Song geht es darum, dass wir oft unsere ganze Energie in eine giftige Situation stecken und erkennen müssen, wann wir die Verbindung abbrechen müssen, um zu wachsen. In Let go geht es darum, wie dich das prägen, verändern und deine Entscheidungen und deinen Lebensweg bestimmen kann – jede Entscheidung hat ihren Preis, und manche sind schwerer loszulassen als andere.“

BURY TOMORROW Line-Up:

KRISTAN DAWSON (Lead Guitar)

DANIEL WINTER-BATES (Vocals)

DAVYD WINTER-BATES (Bass Guitar)

ED HARTWELL (Rhythm Guitar)

ADAM JACKSON (Drums)

TOM PRENDERGAST (Keyboards, Vocals)