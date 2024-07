Caliban veröffentlichen neue Single & Video “I Was A Happy Kid Once”, neuer Bassist

Caliban veröffentlichen heute ihren brandneuen Song mitsamt Musikvideo namens “I Was A Happy Kid Once” und geben zudem den neuen Bassisten und Clean-Sänger Iain Duncan bekannt. “Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Iain Duncan als unser neuer Bassist und Clean-Vocalist zu CALIBAN gestoßen ist. Iains unglaubliches Talent und seine frische Energie markieren ein aufregendes neues Kapitel für die Band”, sagt die Band. “Mit Iain an Bord arbeiten wir an neuem Material, das in den nächsten Monaten veröffentlicht werden soll. Wir freuen uns besonders darauf, unsere Single ‘I Was A Happy Kid Once’ zu veröffentlichen. Dieser Track zeigt die neue Richtung, die wir einschlagen, und demonstriert den kreativen Beitrag, den Iain zu unserem Sound leistet. Vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung. Bleibt dran für weitere Updates und macht euch bereit für ein unglaubliches Jahr, das vor uns liegt!”

© Caliban – I Was A Happy Kid Once (Single Artwork)

Hört euch den Song auf der digitalen Plattform eurer Wahl an oder schaut euch das Video, das unter der Regie von Der Pakt entstanden ist, ab 18 Uhr hier an:

Iain Duncan (Bass und Gesang) fügt hinzu: “Ich freue mich sehr, dass ich bei CALIBAN als neuer Bassist und Clean-Vocalist einsteige. Diese Gelegenheit markiert ein aufregendes neues Kapitel in meiner musikalischen Reise, und ich freue mich darauf, zum sich entwickelnden Sound der Band beizutragen. Wir arbeiten derzeit an neuem Material, das in den Jahren 2024 und 2025 veröffentlicht werden soll. Der kreative Prozess war unglaublich inspirierend, und ich kann es kaum erwarten, dass jeder die frische Energie und die Richtung, die wir einschlagen, hören kann. Es ist kaum zu glauben, dass ich in der Band bin, die ich als Teenager hörte, und ich kann es kaum erwarten, all die verrückten Momente zu erleben, die uns noch bevorstehen. Vielen Dank für eure Unterstützung und euren Enthusiasmus, während ich mich auf dieses aufregende Abenteuer mit CALIBAN einlasse. Bleibt dran für Updates zu unserer neuen Musik und kommenden Veröffentlichungen!”

Das neue Line-Up wird auf einer Handvoll ausgewählter Festivals zu sehen sein, bevor CALIBAN im November und Dezember mit As I Lay Dying, Decapitated und Left To Suffer in Europa touren.

Festivals:

11.07.24 (HU) Rockmarathon

13.07.24 (DE) Free For All Festival

17.08.24 (CH) Rock The Lakes (CH)

THROUGH STORMS AHEAD EUROPE 2024

AS I LAY DYING

CALIBAN

DECAPITATED

LEFT TO SUFFER

15.11.24 (DE) Würzburg – Posthalle

16.11.24 (CZ) Prague – Sasazu

18.11.24 (SE) Gothenburg – Film Studios

19.11.24 (NO) Oslo – Rockefeller

21.11.24 (FIN) Helsinki – Kulttuuritalo

23.11.24 (SE) Stockholm – Fållan

24.11.24 (DK) Copenhagen – Amager Bio

25.11.24 (DE) Berlin – Huxleys

26.11.24 (PL) Warsaw – Progresja

27.11.24 (H) Budapest – Barba Negra

28.11.24 (AT) Vienna – Gasometer

29.11.24 (DE) Munich – Zenith

30.11.24 (IT) Milan – Alcatraz

01.12.24 (IT) Rome – Orion

03.12.24 (CH) Zürich – Xtra

04.12.24 (FR) Lyon – Transbordeur

05.12.24 (ES) Barcelona – Razzmatazz

06.12.24 (ES) Madrid – Riviera

08.12.24 (FR) Paris – Trianon

09.12.24 (DE) Saarbrücken – E-Werk

10.12.24 (BE) Brussels – AB

11.12.24 (NL) Amsterdam – Melkweg

13.12.24 (DE) Hamburg Inselpark – Arena

14.12.24 (DE) Leipzig Haus – Auensee

15.12.24 (DE) Oberhausen – Turbinenhalle

HINWEIS: CALIBAN werden bei allen Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Vorletzte auftreten, während Decapitated bei allen anderen Shows das gleiche Billing haben werden.

Tickets:

https://lnk.to/THROUGHSTORMSAHEAD-EUROPE24