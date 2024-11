Chimaira-Sänger Mark Hunter veröffentlicht ausführliches Statement zum Reunion-Status

Die Groove Metal-Band Chimaira hat sich in den letzten Jahren immer mehr reaktiviert. Erste Shows gab es nach einigen Jahren im Jahr 2023 in Cleveland. Dieses Jahr spielten sie bei Inkcarceration 2024 und Headbangers Boat 2024. Für 2025 stehen sie auf dem Programm von Welcome To Rockville.

Vollständig reaktiviert ist sie dennoch nicht. In einem ausführlichen Post des Frontmanns Mark Hunter, skizziert dieser den Prozess, die Herausforderungen und einiges mehr.

Hunter teilte Folgendes mit:

“Ich bin stolz, ankündigen zu können, dass Chimaira am Sonntag, den 18. Mai 2025, bei Welcome To Rockville auftreten wird. Wir können mit vielen Künstlern jammen, die wir bewundern, und dank unserer eingefleischten Fans haben wir weiterhin ein Leben, das weit über das hinausgeht, was ich für unser Verfallsdatum hielt.

Vor zehn Jahren dachte ich, ich hätte ein Leben abgeschlossen, in dem mich die Branche fertiggemacht hatte. Es war so bel, dass es an einem Punkt ankam, an dem es stressig war, irgendetwas anderes als einen Podcast zu hören. Ich hasste alles an dem, was ich tat, und ich begrüßte das Ende der Band. Ich verstand damals wirklich, was Burnout ist. Es war das Beste, wegzugehen.

Als sich 2017 die Gelegenheit bot, mit meinen Brüdern wieder zusammenzukommen, war die Hoffnung, dass wir das Kriegsbeil begraben und wieder auftreten könnten, etwas, an dem ich unbedingt teilhaben wollte. Unser märchenhaftes Ende war beschissen. Wir haben nicht unser ganzes Leben lang gearbeitet, um wie Trottel unterzugehen.

Die Show war ein riesiger Erfolg und übertraf unsere Erwartungen bei weitem, und ich hätte nie erwartet, dass wir danach noch einmal spielen würden. Aber die Aufregung nach der Show war da und wir waren alle in Hochstimmung. Wir wollten weitermachen.

Ich will dich nicht mit allen Einzelheiten langweilen, aber der Versuch, die Dinge wieder ins Rollen zu bringen, war voller technischer Hürden. Wir lebten nicht im selben Staat. Jeder hatte Karrieren – so viele bewegliche Teile. Dann kam COVID. Alle Pläne wurden über den Haufen geworfen. Ich ließ Chimaira hinter mir, während Twitch mein neues Zuhause wurde.

Über Twitch knüpfte ich Kontakt zu Tausenden von Chimaira-Fans, und was noch wichtiger war, es war ein Ort, an dem ich mich in mehr als einer Hinsicht selbst reparierte. Ich wurde wieder ein Musikfan. Ich spielte während der Pandemie Chimaira-Songs und hatte immer einen Riesenspaß, die Reaktionen der Fans in Echtzeit zu sehen. Ich konnte sehen, wie viel diese Melodien den Leuten bedeuteten, und lernte auch, die unerschütterliche Leidenschaft unserer Fans für die Band zu schätzen. Die Community hat mich durch vieles gebracht – und tut es immer noch.

Das ist einer der Hauptgründe, warum die Shows 2023 stattfanden. Den Jahrestag unseres beliebtesten Albums zu feiern und mit meinen Freunden abzuhängen, war die beste Art, Danke zu sagen.

Wieder einmal dachte ich: „DAS wären die letzten Shows.“

Es ist für die Welt wahrscheinlich nicht sehr nachvollziehbar, warum wir so viel Aufwand in zwei Shows stecken und nicht auf Tour gehen. Dafür gibt es viele Gründe. Die Band zusammenzukriegen ist eine verdammte Herausforderung.

Wir sind alle heimisch worden, und einige von uns haben Verpflichtungen, die uns daran hindern, das in Vollzeit zu tun. Ich verlasse zum Beispiel kaum das Haus, weil ich meine Mutter pflege. Das Leben ist nicht mehr dasselbe wie in unseren Zwanzigern, als unsere größte Verantwortung darin bestand, Eis zu finden, um das Bier kalt zu halten.

Als wir gefragt wurden, ob wir bei Inkcarceration auftreten wollten, sagten wir ja, noch einmal diese „Festival“-Stimmung zu erleben – etwas, das alle in der Band wieder spüren wollten, und ich stimmte voll und ganz zu. Es war ein Kinderspiel und eine gute Ausrede, aus dem Ruhestand zurückzukehren – noch einmal. Es war auch eine lustige Erinnerung an die Kameradschaft bei solchen Veranstaltungen – mit all den anderen Bands abzuhängen – und zu sehen, wie sie am Bühnenrand abrocken – ziemlich großartig.

Dann sagte Lamb of God: „Lasst uns eine Woche lang auf einem Boot feiern gehen.“ Wie kann man dazu nein sagen? Das geht nicht. Wir gingen alle auf das Boot und dachten: „Okay. DAS ist es. DAS werden die letzten Chimaira-Shows sein.“

Natürlich … als wir buchstäblich an Bord des Schiffes gingen, bekamen wir eine E-Mail von DWP, in der es darum ging, Welcome to Rockville zu spielen. Wir haben jedes Angebot für 2025 abgelehnt, und ehrlich gesagt bin ich es leid, das zu tun. Wir haben so viele Fans, die diese Songs hören wollen …

2023-2024 hat bestätigt, wie viel Chimaira euch allen bedeutet, und ich werde mein Bestes tun, um euch weiterhin das zu geben, was ihr wollt, seien es Shows oder Merch-Veröffentlichungen – vielleicht ein paar Vinyls … Bitte bedenkt jedoch, dass dies sehr komplex ist.

Wir behandeln jede Show als die letzte und sind für jede Gelegenheit mehr als dankbar.

Also, auf die „Möglichkeit der Vernunft“ im Jahr 2025.

Nochmals vielen Dank an unsere unglaublichen Fans. Sonst hätten wir diese riesige Chance nicht bekommen und wir sind demütig, dass die Welt verlangt, dass wir uns wiedersehen.

Wir sehen uns im Pit.“