Coheed and Cambria präsentieren “Blind Side Sonny” samt Video

Coheed and Cambria präsentieren mit “Blind Side Sonny” ihre neue Single mitsamt eines Musikvideos dazu. Es handelt sich dabei um einen ersten Vorgeschmack auf das nächste Gesamtwerk der Band. Nach dem vielbeachteten “Vaxis Act II: A Window of the Waking Mind” von 2022, das der Band mit „Shoulders“ den ersten Top-10-Radiosong ihrer Karriere bescherte, ist „Blind Side Sonny“ der wohl bis dato aggressivste Track von Coheed and Cambria. Außerdem enthüllt dieser einen brandneuen Bösewicht, der Teil des The Amory Wars/Vaxis-Universums der Band ist. Zusammen mit der neuen Single veröffentlicht das Quartett ein von Max Moore gedrehtes Video, in dem die Band vor einem Teil ihrer riesigen Fangemeinde auftritt, während sich der heimtückische Sonny langsam in die Menge schleicht.

© Coheed and Cambria – Blind Side Sonny (Single Artwork)

Über die neue Single sagt Sänger Claudio Sanchez: „‚Blind Side Sonny‘ ist ein Song über Rache. Was für den einen wie eine unschuldige Entscheidung aussieht, kann für den anderen der Nährboden für ein bösartiges Missverständnis sein. Die Wahrnehmung kann dein schlimmster Feind sein.“

Schaut euch hier das visuelle Ergebnis an: