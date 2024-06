Coldplay kündigen “Moon Music” an, erste Single “feelslikeimfallinginlove” am Freitag

Coldplay kündigen “Moon Music” für eine Veröffentlichung am 4. Oktober über Warner Music an. Die erste Single “feelslikeimfallinginlove” kommt am kommenden Freitag, den 21. Juni, raus. Im Rahmen ihrer “Music Of The Spheres Tour” spielt die Gruppe Shows in Düsseldorf und München im Juli und August.

Die physische Veröffentlichunng verwendet unter anderem ECORECORD rPET LP, hergestellt aus 100% recycelten Plastikflaschen. Die Erstauflage ist streng limitiert.

© Coldplay – Moon Music (Artwork)

Die neue Single „feelslikeimfallinginlove“ kann man hier vormerken und auch das kommende Album „Moon Music“ kann ab sofort vorbestellt werden.

https://coldplay.lnk.to/FLIFIL

„Moon Music“ kann ab sofort in vier physischen Formaten vorbestellt werden, die alle deutlich erkennbar als First Edition gekennzeichnet sind, wobei alle EcoRecord rPET LP-Produkte einzeln nummeriert sind:

Standard EcoCD

Standard nummerierte EcoRecord rPET LP

Notebook Edition EcoCD

Notebook Edition Nummerierte EcoRecord rPET LP + EcoCD

Die „Notebook Edition“ (EcoCD und EcoRecord rPET LP) kommt als gebundenes Hardcover-Buch. Das Buch ist eine originalgetreue Reproduktion von Chris Martins Studio-Notizbuch und enthält 28 Seiten mit Notizen, Lyrics und Illustrationen aus dem Schreib- und Aufnahmeprozess des Albums, die bisher noch nirgendwo veröffentlicht wurden.

Alle Formate können ab sofort im offiziellen Store der Band vorbestellt werden.

20.07. Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena (ausverkauft)

21.07. Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena (ausverkauft)

23.07. Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena (ausverkauft)

Main-Support: Janelle Monáe

Opener: Zoe Wees

15.08. München – Olympiastadion (ausverkauft)

17.08. München – Olympiastadion (ausverkauft)

18.08. München – Olympiastadion (ausverkauft)

Main-Support: Maggie Rogers

Opener: Wilhelmine