Coldplay veröffentlichen neue Single “We Pray”

Coldplay veröffentlichen ihre neue Single “We Pray”. Dabei handelt es sich um eine Kollaboration mit Burna Boy, Little Simz, Elyanna und Tini. Außerdem ist der Track der zweite Vorbote aus dem kommenden Studioalbum “Moon Music”, welches am 4. Oktober 2024 erscheinen soll. „We Pray“ erscheint wenige Tage nachdem Coldplay im Rahmen ihrer „Music of the Spheres Tour“ für drei ausverkaufte Stadionkonzerte in München zu Gast waren.

Die Single, die ihre Live-Premiere Ende Juni beim epischen Headliner-Set von Coldplay auf dem Glastonbury Festival 2024 feierte, wird heute auch physisch veröffentlicht, als Eco CD und als recyceltes 12″-Format. Beide Versionen kommen mit fünf Versionen des Tracks:

© Coldplay – We Pray (Single Artwork)

WE PRAY (Live at Glastonbury 2024)

WE PRAY

WE PRAY (TINI Version)

WE PRAY (Elyanna Version)

WE PRAY (? Version)