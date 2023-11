Conqueress – Forever Strong And Proud von Doro CD Kritik

Mit “Conqueress – Forever Strong And Proud” erschien am 27. Oktober 2023 der neueste Longplayer von Doro Peach. Vorab erschienen diverse Singles wie “Children Of The Dawn”, zu der Doro folgendes erzählte: “’Children Of The Dawn’ ist eine epische Hymne, kraftvoll und mitreißend! Es ist einer meiner absoluten Lieblingstracks auf dem neuen Album und deshalb auch der Opener.“ Ein gutes Start in das neue Doro Album.

Zu den Singles gehört auch “Total Eclipse Of The Heart” mit Metal-Gott Rob Halford. Dabei handelt es sich um ein Bonnie Tyler Song.

© Doro – Conqueress – Forever Strong And Proud Album Cover

Rob Halford ist auch beim Track „Living After Midnight“ (ein Judas Priest-Cover) zu hören. Ein weiterer Gast ist Sammy Amara (Broilers) beim Stück „Bond Unending“.

Mit den fünf Bonussongs habe ich hier fast eine Laufzeit von 80 Minuten erreicht. Was ich wirklich gut finde. Neben den bisher genannten Coverversionen gibt es mit „The Four Horsemen“ noch eines von Metallica.

Zwanzig Stücke, inklusive fünf Bonussongs, sind schon eine Menge und können überfordern. Aber sie tun es nicht. Wenn man sich die Zeit nimmt, wachsen die Stücke und machen Spaß. Sie bieten Doro Pesch pur, die ich über ihre damalige Band Warlock kennengelernt habe und seitdem mehr oder weniger stark verfolgt habe.

Stabile Rock und Metal-Tracks. Als Hörer weiß man schon seit längerem, was man bei Doro bekommt. Es ist das gleiche Spiel wie bei Motörhead, AC/DC und ähnlichen Größen. Ich weiß nicht, warum sich darüber noch aufgeregt wird. Alles stabile Stücke. Mal mehr, mal weniger überzeugend. Aber das ist bei mir immer so und ändert sich nach Laune.

“Conqueress – Forever Strong and Proud” wird mit 15 brandneuen Songs und 5 Bonustracks veröffentlicht und kommt in folgenden Formaten:

Jewel case

2CD Digibook with 36p booklet (including bonus tracks)

2LP in gatefold with 2 inserts | Splatter white/black

2LP in gatefold with 2 inserts | Marbled white/blue

2LP in gatefold with 2 inserts | Red transparent (US only)

2LP in gatefold with 2 inserts | Picture

Box Set 2LP in gatefold with 2 inserts (incl bonus tracks) + 2CD Digibook with 36p booklet (including bonus tracks) + Pendant + Numbered & Signed Certificate + Poster + Patch + Pick (NB mailorder only)

