Das Lumpenpack und Adam Angst veröffentlichen Single “Kruppstahl, Baby”

Das Lumpenpack und Adam Angst veröffentlichen heute ihre gemeinsame Single “Kruppstahl, Baby”. Der Track “denkt den von rechten Schwurblern, neoliberalen Neurechten und hängengebliebenen Altnazis herbeifabulierten “Linksrutsch” zu Ende und treibt Gänsehaut auf Stiernacken.” heißt es in der Info.

DAS LUMPENPACK ft. ADAM ANGST – “Kruppstahl, Baby” Musikvideo:

Maximilian Kennel vom Lumpenpack über die Zusammenarbeit mit Felix Schönfuss und seiner Band:

“ADAM ANGST ist damals mit ‘Jaja, ich weiß‘ in Jonas’ und meine WG eingeschlagen & gehört seitdem zu unserem festen Playlist-Repertoire. Dass wir 10 Jahre später einen Song zusammen machen, ist schon ein Kindheitstraum, der da in Erfüllung geht, und unsere 22-jährigen Ichs würden uns nicht glauben.

Der Song selbst hat exakt den Sweet Spot unserer beiden Bands erwischt. Klingt abgedroschen, aber wir haben uns gegenseitig besser gemacht.

‘Hart wie Kruppstahl‘ ist für mich eine der ekligsten Phrasen der deutschen Sprache. Da schwingt so viel mit, was mich abstößt, und genau deshalb fasziniert sie mich aber auch. Ich bin jetzt total glücklich, dass wir sie ‘aufgebrochen‘ haben. Das liebe ich an dem Song, dass er so hart ist, aber die Härte aus einer Art Sanftheit entsteht.”

© Das Lumpenpack und Adam Angst – Kruppstahl, Baby (Artwork)

Felix Schönfuss von ADAM ANGST ergänzt:

“Als passionierter Musikbanause habe ich mich mit dem Lumpenpack zum ersten Mal so richtig beschäftigt, als ‘WZF?!‘ rauskam.

Davor war mir der Name zwar ein Begriff, aber ich dachte, das kann ja nur irgendeine “Ranzpunkband” sein. So sollte ich mich hart irren und schließlich lieben lernen, was wirklich hinter der Band steckt: Ich wurde heimlicher Fan von ‘Hauch mich mal an’, war neidisch auf die unverschämte Leichtigkeit in ihren Texten, und auf die Brücke, die sie zwischen Pop und Punk schlugen. Ständig haben die Sachen gemacht, von denen ich dachte: ‘Warum hab’ ICH das denn nicht gemacht?!’

Schließlich hat uns unser gemeinsamer Freund, Producer & Sound-Engineer Beray verkuppelt. Wir haben uns getroffen, beschnuppert, angebellt, traditionell mit Duellpistolen beschossen, dann die Hand gegeben und an die Arbeit gemacht.

Mit “Kruppstahl, Baby” kehren wir die Kampfansagen aller Gestrigen und Neueinsteiger-Faschos um. Wir triggern ihre Ängste. Maßlos überzogen, klar… Doch spätestens der Refrain enthüllt den wahren Kern, den ich so liebe an diesem Song: Ihr könnt uns gern für schwach und weich halten. Doch wir sind mehr, wir bleiben mehr und ihr könnt uns nicht aufhalten. Wie geschmolzener Kruppstahl.”

Erstmals live aufgeführt wurde der Song übrigens Ende August beim Gamescom-Cityfestival in Köln.

Die Single erscheint am 13.09.2024 über Roof Music. Nach einer kurzen Tour durch Österreich und die Schweiz im Dezember spielt Das Lumpenpack im Frühjahr 2025 ihre bisher größte Tour.

DAS LUMPENPACK – Live 2024 / 2025

01.12.24 AT – Linz, Posthof

02.12.24 AT – Wien, Arena

03.12.24 AT – Graz, Orpheum

05.12.24 CH – Solothurn, Kofmehl

31.01.25 Wiesbaden, Schlachthof

01.02.25 München, TonHalle

02.02.25 Würzburg, Posthalle

06.02.25 Berlin, Columbiahalle

07.02.25 Leipzig, Haus Auensee

08.02.25 Dresden, Alter Schlachthof

09.02.25 Rostock, Moya

11.02.25 Hamburg, Inselpark Arena

12.02.25 Hannover, SwissLife Hall

13.02.25 Dortmund, Westfallenhalle 2

14.02.25 Köln, Palladium

16.02.25 Stuttgart, Liederhalle

ADAM ANGST – Live 2024

09.11.24 Weyhe, Aufmucken gegen Rechts

04.12.24 München, Backstage (mit DONOTS)

05.12.24 München, Backstage (mit DONOTS, ausverkauft)

06.12.24 Wiesbaden, Schlachthof (mit DONOTS)