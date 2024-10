Das Lumpenpack veröffentlichen “WZF?! 2.4” feat. Alligatoah

Das Lumpenpack veröffentlichen vier Jahre nach dem Erfolg von “WZF?!” eine Fortsetzung mit dem Titel “WZF?! 2.4” und dem Feature-Gast. Alligatoah. Seit dem ersten Teil sind zwei Top-10-Alben erschienen, es gab ausverkaufte Touren und über 3,5 Mio. Streams.

2024 hat es verdient. Bauernproteste, angeschossene Präsidentschaftskandidaten, rechtsextreme Partei erstmals wieder stimmstärkste Fraktion in deutschen Landtagen. Was. Zum. Fick?! Keine Neuigkeiten, denen man allein und unvorbereitet begegnen sollte.

© Das Lumpenpack feat. Alligatoah – WZF?! 2.4 (Single Artwork)

Mit der Single kündigt die Band ihre neue 8-Track EP “Nie wieder wach” für den 22.11.24 an, auf der sich auch die Single “Kruppstahl, Baby” ft. ADAM ANGST befindet, die in den letzten drei Wochen bereits über eine halbe Million mal gestreamt wurde.

DAS LUMPENPACK – “WZF?! 2.4” ft. ALLIGATOAH (Single, VÖ 01.10.24)

Musikvideo:

DAS LUMPENPACK – Live 2024 / 2025

01.12.24 AT – Linz, Posthof

02.12.24 AT – Wien, Arena

03.12.24 AT – Graz, Orpheum

05.12.24 CH – Solothurn, Kofmehl

31.01.25 Wiesbaden, Schlachthof

01.02.25 München, TonHalle

02.02.25 Würzburg, Posthalle

06.02.25 Berlin, Columbiahalle

07.02.25 Leipzig, Haus Auensee

08.02.25 Dresden, Alter Schlachthof

09.02.25 Rostock, Moya

11.02.25 Hamburg, Inselpark Arena

12.02.25 Hannover, SwissLife Hall

13.02.25 Dortmund, Westfallenhalle 2

14.02.25 Köln, Palladium

16.02.25 Stuttgart, Liederhalle