Def Leppard kündigen “One Night Only Live At The Leadmill Sheffield May 19, 2023“ an

Die Rockband Def Leppard kündigt ihr Live-Album “One Night Only Live At The Leadmill Sheffield May 19, 2023“ an. Es erscheint in diversen Formaten am 11.Oktober 2024 via Mercury Studios. Dies geschieht nach der äußerst erfolgreichen Veröffentlichung am Record Store Day im April 2024. Nun wird Def Leppards „One Night Only Live at The Leadmill Sheffield May 19, 2023“ auf CD, DVD+CD, Blu-ray+CD, 2 LP, Digital Audio und Digital Video erhältlich sein. Der Def Leppard Store wird ein „Live at The Leadmill“ Shirt anbieten. Die ersten 100 Besteller von „Live At The Leadmill“ im Def Leppard Store erhalten außerdem eine von der Band signierte Karte im CD-Format.

Hier vorbestellen:

https://mercury-studios.lnk.to/DefLeppardLiveAtTheLeadmill

Hier “Excitable” (Live at the Leadmill) anschauen:

© Def Leppard – One Night Only Live At The Leadmill Sheffield May 19, 2023 (Artwork)

Track Listing

Side A:

Action Fire It Up Let It Go

Side B:

Too Late For Love Excitable Mirror Mirror

Side C:

Slang Kick Bringin’ On The Heartbreak Switch 625

Side D:

Hysteria Pour Some Sugar On Me Wasted