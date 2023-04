Die Benjamins mit erster Single “Aus Liebe”, Debüt-EP angekündigt

Die neue Supergroup Die Benjamins kommen mit einer ersten Single namens “Aus Liebe” als Vorboten zu ihrer Debüt-EP, die kürzlich angekündigt wurde. Die Band besteht aus Drangsal, Charlotte Brandi, Julian Knoth (Die Nerven) und Thomas Götz (Beatsteaks) und hat gemeinsam mit der legendären Hans-A-Plast-Sängerin Annette Benjamin eine erste EP aufgenommen. Diese erscheint am 02. Juni 2023.

Max Gruber, Drangsal, rief eines Tages bei Annette Benjamin an und dieser erinnerte die Sängerin von der legendären Punkband Hans-A-Plast, von 1979 bis 1984, jetzt.

»Max ist schuld an allem«, sagt Annette Benjamin drei Jahre später lachend. »Eine meiner Töchter kannte ihn, also sind wir kurz nach dem Telefonat auf ein Drangsal-Konzert in München gegangen, das hat mir unheimlich gut gefallen.«

Die Benjamins – (© Credits: Helen Sobiralski)

Nach einem Konzertbesuch von Annette Benjamin und ihrer Tochter bei Drangsal in München, gab es Treffen, Gespräche, eine Session und einen erneuten Anruf »Ich habe hier so eine Supergroup für dich zusammengestellt«, sagte Drangsal diesmal.

Als erstes fragte Drangsal Julian Knoth von der Gruppe Die Nerven. »Ich wusste, dass Julian Hans-A-Plast-Fan ist«, sagt Gruber. Knoth wiederum trifft kurz darauf auf einem Konzert den Beatsteaks-Schlagzeuger Thomas Götz. »Auf meiner ersten Punk-Kassette waren Hans-A-Plast und Slime«, sagt dieser, »das hat damals mein Leben verändert.« Götz war also dabei. Schließlich kam die Songwriterin, Pianistin und Sängerin Charlotte Brandi dazu, die Gruber bei einem Tristan-Brusch-Konzert getroffen hatte.

Im Januar 2022 nahm die Band die fünf Songs der Benjamins-EP in drei Tagen in Thomas Götz‘ Studio auf. Produziert hat Max Rieger von Die Nerven.

Am 02. Juni veröffentlichen Die Benjamins ihre selbstbetitelte Debüt-EP.