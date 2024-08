Die Metal Hammer Awards kehren im August 2024 zurück. Die Verleihung findet am 31. August 2024 in der Uber Eats Music Hall in Berlin, presented by IFA, statt. In Zusammenarbeit mit der Internationalen Funkausstellung IFA, die ihr 100. Jubiläum feiert, bringt Metal Hammer Deutschlands härteste Preisverleihung wieder auf die Bühne. Das Magazin selbst feiert zudem 40 stolze Jahre – dieses Doppeljubiläum wird mit einer ordentlichen Portion Maximum Metal gefeiert.

Alle Infos zum Event und der Award Verleihung findet ihr hier: https://www.metal-hammer.de/awards-2024/

Live sind Saltatio Mortis, Orden Ogan und zwei weitere Acts dabei.

Alle Nominierten der METAL HAMMER AWARDS 2024 im Überblick

Wer gewinnt die METAL HAMMER AWARDS 2024 am 31.8.2024 in Berlin? Die Longlists der Nominierten in allen 12 Kategorien!

Das ist die Longlist der Nominierten in den Kategorien „Legend“, „Metal Anthem“, „Attitude“ und „Maximum Metal“:

Legend

Longlist der Nominierten für die Auszeichnung als lebende Metal-Legende:

Blind Guardian Hammerfall Helloween Holy Moses Ihsahn Kerry King Kiss Kreator Obituary Saxon Scorpions Tom G. Warrior

Metal Anthem 2024

Longlist der Nominierten für die Auszeichnung zum stärksten Song des Nominierungszeitraums:

Apocalyptica ‘One’ Borknagar ‘Summits’ Dark Tranquillity ‘Unforgivable’ Dool ‘Venus In Flames’ Judas Priest ‘Panic Attack’ Kissin’ Dynamite ‘My Monster’ Pain ‘Push The Pusher’ Primal Fear ‘Code Red’ Saltatio Mortis (ft. Hansi Kürsch/Blind Guardian) ‘Finsterwacht’ Saxon ‘Hell, Fire And Damnation’ U.D.O. ‘Touchdown’ Warmen ‘Hell On Four Wheels’

Attitude 2024

Longlist der Nominierten für die Auszeichnung für gelebte Botschaft und Haltung:

Battle Beast (Anti-Mobbing) Dool (sexuelle Selbstbestimmung) Heaven Shall Burn (Antifaschismus) Kissin’ Dynamite (Unterstützung krebskranker Kinder) Marko Hietala (Mental Health) Orphaned Land (Frieden aller Religionen) Rock in Rautheim (Inklusion) Svalbard (Mental Health) Wacken Open Air (10 Jahre Zusammenarbeit mit der DKMS) Within Temptation (Unterstützung der Ukraine)

Das ist die Longlist der Nominierten in den Kategorien „Best International“, „Voice Of Metal“, „Best Album“ und „Best Live“:

Best International 2024

Longlist der Nominierten für die Auszeichnung als beste internationale Metal-Band:

Arch Enemy Bring Me The Horizon Bruce Dickinson Dark Tranquillity Ghost Hammerfall In Flames Judas Priest Rotting Christ Saxon Sleep Token Within Temptation

Voice Of Metal 2024

Longlist der Nominierten für die Auszeichnung als prägende Gesangsstimme des Genres:

Alissa White-Gluz/Arch Enemy Anders Fridén/In Flames Attila Dorn/Powerwolf Biff Byford/Saxon Cristina Scabbia/Lacuna Coil Elina Siirala/Leaves’ Eyes Hannes Braun/Kissin’ Dynamite Hansi Kürsch/Blind Guardian Nick Holmes/Paradise Lost Ralf Scheepers/Primal Fear Tom S. Englund/Evergrey Udo Dirkschneider/U.D.O.

Best Album 2024

Longlist der Nominierten für die Auszeichnung zum besten Metal-Album im Nominerungszeitraum:

Axel Rudi Pell RISEN SYMBOL Borknagar FALL Green Lung THIS HEATHEN LAND Ihsahn IHSAHN Judas Priest INVINCIBLE SHIELD Kissin’ Dynamite BACK WITH A BANG Primal Fear CODE RED Rotting Christ PRO XRISTOU Saltatio Mortis FINSTERWACHT Soen MEMORIAL Subway To Sally HIMMELFAHRT Thronehammer KINGSLAYER

Best Live 2024

Longlist der Nominierten für die Auszeichnung zur besten Live-Band:

Arch Enemy AC/DC Big Teutonic Four Blind Guardian Dark Tranquillity Dragonforce Ghost Heavysaurus In Flames Meshuggah Metallica Pantera

Das ist die Longlist der Nominierten in den Kategorien „Best German“, „God Of Riffs“, „Social Media Hero“ und „Rising Star“:

Best German 2024

Longlist der Nominierten für die Auszeichnung als beste deutsche Metal-Band:

Accept Big Teutonic Four (Kreator, Sodom, Destruction, Tankard) Dirkschneider/U.D.O. Doro Eisbrecher Helloween Lord Of The Lost Orden Ogan Powerwolf Saltatio Mortis Scorpions Subway To Sally

God Of Riffs 2024

Longlist der Nominierten für die Auszeichnung als Gott an der Gitarre:

Marco Coti Zelati/Lacuna Coil Axel Rudi Pell Fredrik Thordendal/Meshuggah Gregor Mackintosh/Paradise Lost Herman Li/Dragonforce Marcus Siepen/Blind Guardian Niclas Engelin/The Halo Effect Peter Tägtgren/Hypocrisy, Pain Sami Yli-Sirniö/Kreator Sascha Gerstner/Helloween Tom Naumann/Primal Fear Zakk Wylde/Pantera

Social Media Hero 2024

Longlist der Nominierten für die Auszeichnung als Band mit dem stärksten Social Media-Auftritt:

Arch Enemy Electric Callboy Feuerschwanz Ghost Ghøstkid Infected Rain Lacuna Coil Lord Of The Lost Powerwolf Sabaton Saltiatio Mortis The Warning

Rising Star 2024

Longlist der Nominierten für die Auszeichnung als stärkster Newcomer oder Band, die den Durchbruch geschafft hat:

April Art Elvellon Ghøstkid Imha Tarikat Kanonenfieber Lorna Shore Nestor Svalbard The Halo Effect The Warning Thronehammer Warmen

