Die Toten Hosen – Fiesta y Ruido – Live in Argentinien CD Kritik

Am 21. Juni 2024 ist die Live-Platte „Fiesta y Ruido: Die Toten Hosen live in Argentinien“ via JKP/ Warner erschienen. Das Konzert fand 20222 zum 30. Mal in dem südamerikanischen Land statt. Das erste Mal spielten die Hosen am 11. September 1992 in Buenos Aires. Seitdem gibt es eine große Verbundenheit zwischen der Band aus Düsseldorf und den Fans aus Südamerika.

© Die Toten Hosen – Fiesta y Ruido Die Toten Hosen live in Argentinien (Artwork)

2022 jährte sich dieser Auftritt zum 30. Mal und gefeiert wurde dieses Jubiläum natürlich dem Anlass angemessen mit einigen Konzerten in der argentinischen Hauptstadt und einer weiteren Show in Tandil. Zu Trainingszwecken ließ man einige der Abende mitschneiden. Vor ein paar Monaten schmiss Gitarrist Kuddel auf der Band-Weihnachtsfeier zu vorgerückter Stunde die Aufnahmen noch mal in den Player und alle waren überrascht, dass diese nicht nur sämtliche Anwesenden, sondern sogar den Polizeibeamt*innen, die wenig später wegen Ruhestörung anrückten, begeisterten.

Die 20 Stücke dokumentieren die Highlights aus den Sets dieser Konzerte. Darunter sind nicht nur Hosen-Songs, sondern mit „Más allá del bien y del mal“, „Iván fue un comunista“, „Uno, Dos Ultraviolento“ und „Represión“ einige Coverversionen der wegweisenden argentinischen Punkband Los Violadores und Pilsen, mit deren Sänger Pil die Band eine lange Freundschaft verband. Das von ihm geschrieben Lied „Más allá del bien y del mal“ beschäftigt er sich metaphorisch mit der Brutalität der argentinischen Militärdiktatur, unter der Los Violadores in ihren Anfangstagen immer wieder zu leiden hatten.

Von der Band Dos Minutos, deren Frontmann Mosca beim Auftritt auch dabei war, gibt es das Stück “Ya No Sos Igual“. Dabei handelt es sich wohl um die größte Hymne der legendären argentinischen Punkband, die sich 1987 um den Frontmann Walter „Mosca“ Veláquez gründete. Kurz bevor Die Toten Hosen zu dieser Tour aufbrachen, luden sie Dos Minutos ein, zusammen mit dem Rapper Trueno eine neue Version dieses Klassikers aufzunehmen. In „Ya No Sos Igual“ zeichnet der Sänger ein detailliertes Bild der eher zwielichtigeren Ecken von Buenos Aires. Es geht um Freundschaft, Betrug, Polizei, Nachtleben.

“Cokane in my Brain” scheint mir auch ein Cover zu sein und “First Time” wird sogar als solche angekündigt. Der Track stammt aus den 1970ern von The Boys. Damit besteht rund ein Drittel der Tracklist aus Cover-Stücken. Hab damit allerdings kein Problem. Die Stimmung scheint auf jeden Fall gut zu sein, die Laune entsprechend und die Fans vor Ort auch bei den deutschsprachigen Stücken textsicher.

Gestartet wird die Live-Platte mit “Alle sagen das” es folgen unter anderem Stücke wie “Bonnie & Clyde”, “Auswärtsspiel”, “Schön sein”, “Pushed Again”, “Wünsch dir was”, “Hier kommt Alex”, “Strom”, “Freunde” und einige mehr.

Insgesamt gefällt mir die Mischung gut, ebenso die Stimmung. Konnte prima eingefangen werden und bringt die tolle Atmosphäre rüber. Schön mal wieder etwas von den Hosen zu hören. Eine interessante Kombi aus aktuellem Release und Erinnerungen an die 1990er, beginnende 2000er Jahre.