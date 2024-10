Die Toten Hosen kündigen „Unsterblich“-Edition: „Unsterblich 1999 – 2024: Die 25 Jahre-Jubiläumsedition“ an

Die Toten Hosen kündigen die „Unsterblich 1999 – 2024: Die 25 Jahre-Jubiläumsedition“ an. Ursprünglich erschien das Werk am 6. Dezember 1999 und ist das elfte Studioalbum der Düsseldorfer. 25 Jahre später gibt es eine Neuauflage der Veröffentlichung mit 16 Bonustracks (fünf davon – „Frei Sein“, „Man“, „Bad Wolf“, „Fly“, „Happy Song“ – wurden erst vor kurzem in diesen Versionen in den Archiven der Band wiederentdeckt und waren bislang noch nie der Öffentlichkeit zugänglich).

© Die Toten Hosen_ Unsterblich 1999 – 2024_ Die 25 Jahre-Jubiläumsedition

Kurz vor der Jahrtausend erschienen, bedeutete dieses Werk auch eine Umbruchphase: „Schlagzeug-Legende Wölli hing seine Drumsticks an den Nagel, Vom Ritchie wurde sein Nachfolger und die Musiker mussten einige Schicksalsschläge verkraften. Entsprechend ist „Unsterblich“ deutlich nachdenklicher ausgefallen als viele seiner Vorgänger und enthält neben typischen Reißern wie dem damaligen Skandal-Song „Bayern“ (heute steht die Single im Museum von Bayern München) und „Schön sein“ auch soundmäßig aus dem Rahmen fallende Stücke („Helden und Diebe“, „Warum werde ich nicht satt?“), die sich im Lauf der Jahre ebenfalls zu echten Klassikern des Hosen-Repertoires entwickelten.“

„Unsterblich 1999 – 2024: Die 25 Jahre-Jubiläumsedition“ erscheint in einer aufwendigen, auf 7.000 Exemplare limitierten und nummerierten Auflage. Das Hardcover-Gatefold-Deluxe-Book enthält das Album als 180g-Vinylschallplatte und CD sowie eine Bonus-CD. Das Booklet kommt im LP-Format daher und enthält auf 32 Seiten eine Vielzahl bislang unveröffentlichter Fotos, Presseartikel und weiteres. In einem Interview erfährt man, warum das Album am Ende nicht „Kamasutra“ hieß, was beim ersten Konzert mit Vom passierte und wie der Eindruck mit Franz Beckenbauer bei „Wetten, dass..?“ war.

https://dietotenhosen.lnk.to/Unsterblich2024