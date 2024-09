Dropkick Murphys veröffentlichen neue Single “Sirens”

Dropkick Murphys veröffentlichen ihre neue Single mit dem Titel “Sirens”. Es ist ein erster Eindruck von dem neuen Studioalbum, welches im nächsten Jahr erscheinen soll. Frontmann Ken Casey warnt vor der wachsenden Kluft in Amerika und vor den Milliardären, die von eben dieser Spaltung profitieren: “„Seit fast einem Jahrzehnt ist die Spaltung zwischen Rot und Blau, rechts und links, tiefer, dunkler und hässlicher geworden – sie spaltet Familien und beendet Freundschaften. Niemand genießt das mehr als die Milliardäre, die mit dem Blut, Schweiß und den Tränen der Arbeiterklasse Rekordgewinne erzielen. Sie lieben es, wenn wir uns untereinander bekämpfen, denn ihre größte Angst ist, dass wir uns zusammentun, um sie zu verfolgen … DEN WAHREN FEIND.“

© Dropkick Murphys – Sirens (Artwork)

“Sirens” ist demzufolge als Aufruf zur Einheit zu verstehen, begleitet von einem Gitarrenriff, das sich gewaschen hat. Eine Aufforderung an die Fans, sich gegen all jene zu erheben, die die Arbeiterklasse ausbeuten. Das Video ist eine Hommage an das Video zu Bob Dylans “Subterranean Homesick Blues”. Auch in Dylans Song geht es um soziale Spannung und Konflikte zwischen den Menschen.