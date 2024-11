Drummer Brandon Short verlässt Austrian Death Machine (Band von Tim Lambesis)

Nachdem nach und nach und in zügiger Abfolge alle Mitglieder sowie Tourmanager bei As I Lay Dying ausgestiegen sind, scheint sich dieses Phänomen nun auf Tim Lambesis‘ Austrian Death Machine ausweiten. Dort verkündet nun Drummer Brandon Short sein Ausstieg aus der Band.

Das Statement des Schlagzeugers gibt es hier:

“!!AUSSTIEGSERKLÄRUNG!!

Schweren Herzens gebe ich meine Entscheidung bekannt, Austrian Death Machine zu verlassen. Im Interesse meiner geistigen Gesundheit und meiner persönlichen Überzeugungen und angesichts der jüngsten Entwicklungen rund um das As I Lay Dying-Camp und Tim ist dies für mich ein unvermeidlicher Schritt geworden. Obwohl es sich notwendig anfühlt, habe ich es nach gründlicher Überlegung getan, als diese Ereignisse begannen.

Es ist unglaublich schmerzhaft, etwas aufzugeben, das mir so sehr am Herzen lag und das sich einst wie ein erfüllter Traum anfühlte. Ich bin mit As I Lay Dying und Austrian Death Machine aufgewachsen und hätte mir nie vorstellen können, dass ich eines Tages Teil dieser Welt sein würde, die meinem jüngeren Ich so viel bedeutet hat. Aber Träume können einen unerwarteten Preis haben, und dieser Preis hat sich als zu hoch erwiesen. Meine Integrität und mein Charakter wurden auf eine Weise infrage gestellt, die ich nicht länger akzeptieren kann, insbesondere angesichts dessen, was ans Licht gekommen ist, ließ mich diesin meiner völligen Ungläubigkeit zurück.

Die wiederholten Versprechen, der endlose Kreislauf von „Ich werde es besser machen“ – Worte, die mir einst Hoffnung gaben – haben sich in eine kaputte Schallplatte verwandelt, die keine wirkliche Veränderung gebracht hat. Stattdessen war ich in einem Muster gefangen, das mein Vertrauen und mein Wohlbefinden untergrub. Dieser Kreislauf hat mein Privatleben erreicht und meine geistige Gesundheit auf eine Weise beeinträchtigt, die ich nicht länger ignorieren kann.

Ich möchte allen, denen mein Schlagzeugspiel auf dem neuesten Album von Austrian Death Machine gefallen hat, meinen tiefsten Dank aussprechen – es war ein Projekt, in das ich so viel Mühe und Stolz gesteckt habe. Allen, die mich unterstützt und zu den Shows in Europa gekommen sind, danke, dass ihr Teil dieser unglaublichen Erfahrung wart.

Auf neue Abenteuer und darauf, noch mehr Musik zu schaffen, die Anklang findet. Das Beste kommt noch!”