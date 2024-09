Ed Sheeran: am 27. September 2024 erscheint „+-=÷× (TOUR COLLECTION)“

Ed Sheeran kündigt für den 27. September 2024 die „+-=÷× (TOUR COLLECTION)“ an. Damit sind die “größten Songs aus der zehnjährigen „Mathematics“-Album-Ära auf einer Compilation vereint”. Die Ankündigung erfolgte gestern Abend bei der letzten “Etappe seiner Mathematics World Tour 2024 mit einem Konzert auf Zypern”.

„+-=÷×(TOUR COLLECTION)“ wird als CD, 2xLP (Bright Blue Vinyl), Download und Stream erhältlich sein. Die physischen Formate bieten zudem Zugang zu exklusiven Sprachnotizen von Ed Sheeran. Zur Veröffentlichung von „+-=÷× (TOURCOLLECTION)“ wird es auch eine brandneue Auswahl an passenden Merchandise-Artikeln geben.

https://es.lnk.to/mathematicstourcollection

Im Rahmen der „Mathematics“-Tour gibt es hierzulande Konzerte in Stuttgart, Hamburg und Düsseldorf.

28.06.2025 Stuttgart – MHPArena

29.06.2025 Stuttgart – MHPArena

04.07.2025 Hamburg – Volksparkstadion

05.07.2025 Hamburg – Volksparkstadion

06.07.2025 Hamburg – Volksparkstadion

05.09.2025 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

06.09.2025 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

07.09.2025 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

© Ed Sheeran – +-=÷× (TOUR COLLECTION)

Hier die Tracklistings der verschiedenen Formate:

CD

The A Team

Lego House

Give Me Love

Sing

Don’t

Thinking Out Loud

Bloodstream

Photograph

Tenerife Sea

I See Fire

Castle On The Hill

Shape Of You

Galway Girl

Perfect

Happier

Dive

I Don’t Care with Justin Bieber

Beautiful People feat. Khalid

Afterglow

Bad Habits

Shivers

Eyes Closed

LP

A1. The A Team

A2. Lego House

A3. Give Me Love

A4. Sing

A5 Don‘t

B1. Thinking Out Loud

B2. Bloodstream

B3. Photograph

B4. Tenerife Sea

B5. I See Fire

C1. Castle On The Hill

C2. Shape Of You

C3. Galway Girl

C4. Perfect

C5. Happier

C6. Dive

D1. I Don’t Care with Justin Bieber

D2. Beautiful People feat. Khalid

D3. Afterglow

D4. Bad Habits

D5. Shivers

D6. Eyes Closed

(* Afterglow – erstmals auf Vinylerhältlich)

Digital

The A Team

You Need Me, I Don’t Need You *

Lego House

Give Me Love

Sing

Don’t

Thinking Out Loud

Bloodstream

Photograph

Tenerife Sea

I See Fire

Lay It All On Me- Rudimental feat. Ed Sheeran *

Castle On The Hill

Shape Of You

Galway Girl

Perfect

Happier

Dive

I Don’t Care (with Justin Bieber)

Beautiful People (feat. Khalid)

Afterglow

Bad Habits

Shivers

Eyes Closed

(* Zusätzliche Tracks, nur digital)