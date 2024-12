EKKSTACY veröffentlicht”she will be missed”

Der Alt-Rock-Sänger EKKSTACY veröffentlichte kürzlich seine neue Single “she will be missed”. Es ist ein Song über das Zurücklassen einer Person. “‘she will be missed’ ist ein Song darüber, jemanden zurückzulassen. Ich weiß nicht genau, wer das ist, da in letzter Zeit viele Menschen in mein Leben kamen und wieder gingen“, erklärt EKKSTACY. “Ich habe den Song spontan in zwei Takes geschrieben. Er spiegelt wider, wie ich mich in den letzten Jahren gefühlt habe. Das Musikvideo ist wunderschön, und ich freue mich darauf, dass es alle sehen können.“

© EKKSTACY – she will be missed (Cover)