Eklipse veröffentlichen Coverversion von “Unholy”

Eklipse veröffentlichten kürzlich eine Coverversion zum Song “Unholy” inklusive eines Videos. Das Original stammt im Übrigen von Sam Smith und Kim Petras. Das neue Studioalbum “Kaleidoscope” erscheint am 05. Juli 2024.

Das neue EKLIPSE Album „Kaleidoscope“ ist in enger Zusammenarbeit mit dem Produzententeam Bengt Jaeschke und Benjamin Mundigler (Lord of the Lost) entstanden und erscheint am 05.07.24 via Kontor New Media.

Die vier Musikerinnen Felicitas Fischbein, Maline Zickow (Violinen), Ida Luzie Philipp (Viola), sowie Linda Laukamp (Cello) machen die Gruppe aus.

Musikvideo EKLIPSE “Unholy” (Offizielles Video)