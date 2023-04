Die portugiesische Death-Metal-Kombo Elitium haben zu ihrem neuen Track “Tasteless” das dazugehörige Musikvideo geteilt. Das Stück stammt vom kommenden ersten Full-Length-Album namens “Wrong”, welches am 19. Mai 2023 via Gruesome Records erscheinen wird. Produziert, gemischt und gemastert von Gitarrist Diogo Agapito in den I Scream Studios. Vorbestellungen sind hier möglich.

© Elitium – Wrong Artwork