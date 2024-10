Elle(s) Band 3 Vielfach(e) von Aveline Stokart und Kid Toussaint Comickritik

Die „rosa“ Elle ist wieder zurück in ihrem Körper, doch etwas scheint anders. Die Grenzen zwischen ihren verschiedenen Inkarnationen ist ein wenig durchlässiger geworden. Dieses ist durch eine grüne Strähne in ihrem Haar zu erkennen. Das Wichtigste ist jetzt aber erst einmal ihre von “Blue” angeknacksten Freundschaften wieder zu kitten.

Elle(s) Band 3 Vielfach(e) von Aveline Stokart und Kid Toussaint

In Elles Innerem beginnt aber die Suche nach „Rosies” Freund, der ihr im Kampf gegen „Blue” beigestanden hat. Dieser ist nun wieder im Gefängnis von und leistet ihr als körperlose Stimme Gesellschaft. Doch wer ist diese Stimme?

Um dies herauszufinden müssen „Rosie“ und „Blue“ zusammenarbeiten und all die anderen Inkarnationen von Elle auch zur Zusammenarbeit bewegen. Kein einfaches Unterfangen, denn vor allem die „gelbe“ Elle hat keine wirkliche Lust darauf.

Irgendwie gelingt es ihnen aber und dann machen sie sich auf den Mühsamen Weg in die wahre Welt von „Blue“. Diese wurde so weit wie möglich in Elles Geist versteckt und durch viele Fallen blockiert. Nur gemeinsam können sie dorthin gelangen und auch nur gemeinsam werden sie herausfinden können, wer wirklich hinter der Stimme steckt.

In der Realität hat in der Zwischenzeit die braunhaarige „Hazel“ die Geschicke von Elle übernommen. Diese ist eher schüchtern und depressiv veranlagt. Auch wenn das Verhältnis zu ihren Freunden wieder perfekt ist, bringt sie ein Streit mit ihren Eltern komplett aus der Bahn. Hazel ist von den Geschehnissen überfordert und sieht für sich nur einen Ausweg…

Wird es einer anderen Inkarnation noch rechtzeitig gelingen das Steuer zu übernehmen, oder sind die Elles zu sehr eingenommen von der Suche nach der seltsamen Stimme?

Mit „Vielfach(e)“ veröffentlicht der Splitter Verlag in seinem Tonnfish Label nun den dritten Band der Reihe „Elle(s)“ von Aveline Stokart und Kid Toussaint. Diese Serie beschreibt das Leben einer Teenagerin, die in ihrem Innern in sechs verschiedene Persönlichkeiten aufgeteilt ist. Diese Persönlichkeiten übernehmen in unterschiedlichen Situationen die Kontrolle und sorgen dafür oft für Chaos.

Dabei ist diese “Coming of Age” Geschichte aber genau das – die Suche nach der eigenen Identität und der eigenen Rolle in dieser Welt. In Elles Körper gibt es verschiedene Presönlichkeiten die alle nur eine bestimmte Eigenschaft haben und zumeist in der passenden Situation die Kontrolle übernehmen. Doch kein Mensch und vor allem keine jugendliche Person ist nur ein bestimmter Teil, auch wenn wir manchmal in genau diese Rollen verfallen müssen.

Elle muss dieses im Laufe der Geschichte erst einmal lernen und auch erfahren, dass ihre einzelnen Teile zwar wichtig sind, aber dass sie nur gemeinsam ihr Ziel erreichen können. Der Grund für die Aufspaltung ist erzählerisch wirklich interessant und bringt auch eine gute Erklärung für dieses seltsame Verhalten.

Aber nicht nur die Handlung von Kid Toussaint macht diese Geschichte aus. Auch die wundervollen Zeichnungen von Aveline Stokart sind bedeutend für die Darlegung der Geschichte. Stokart gelingt es immer wieder uns Leser mit ihrer Zeichenkunst und auch mit der Darstellung ihrer verschiedenen Elles zu überraschen. Ihr gelingt es auf jeder Seite den passenden Ton zu treffen und die Protagonistin ins richtige Licht zu rücken.

Mit “Vielfach(e)” ist Elles Geschichte vorerst auch abgeschlossen. Dies bedeutet aber nicht, dass es eventuell nicht doch noch einmal ein Wiedersehen mit den Elles, Maelys oder ihren Freunden gibt. In der Welt der Comics ist alles möglich…

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten