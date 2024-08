Erste Bands für Wacken Open Air 2025

Das Wacken Open Air 2024 geht gerade zu Ende und es werden traditionell der erste Schwung an Bands für das kommende Jahr verkündet. Darunter fallen dann unter anderem Gojira, Papa Roach, Machine Head und Saltatio Mortis. Der Vorverkauf beginnt ab Sonntagabend.

Das 33. Wacken Open Air neigt sich dem Ende zu. Eindrucksvolle Auftritte von Korn, Amon Amarth, Scorpions, Architects, In Extremo, Suzi Quatro und Blind Guardian werden noch lange nachhallen. Insgesamt traten über 200 Artists auf neun Bühnen auf. 85.000 Metalheads aus der ganzen Welt feierten.

„Die Fans haben unser neues Access-Pass-System hervorragend angenommen“, freut sich Veranstalter Holger Hübner. „Nicht zuletzt deshalb gab es keine Staus bei der Anreise! Wir werden im kommenden Jahr daran anknüpfen.“

Veranstalter Thomas Jensen kommentiert: „Wir können es nicht oft genug betonen: Wir haben die besten Fans der Welt! Umso schöner, dass wir dieses Jahr mit ihnen ein sonnengeküsstes W:O:A mit unzähligen großartigen Konzerten erleben durften. Für uns also ein rundum gelungenes Fest der weltweiten Metal-Familie, das wir nächstes Jahr natürlich übertreffen wollen.“

34 Acts stehen bereits für das 34. Wacken Open Air fest, darunter Machine Head, Saltatio Mortis, Apocalyptica, Saxon, Within Temptation, Dimmu Borgir, Michael Schenker, Dool, Ministry und Beyond The Black.

Der Vorverkauf für das Wacken Open Air 2025 startet am Sonntag, 4. August um 20:00 Uhr unter metaltix.com und wacken.com.

Die Ticketpreise bleiben unverändert: Für 333 Euro bekommen Fans auch 2025 wieder jede Menge Musik und Wacken-Spirit. Wie schon in diesem Sommer können die Metalheads bereits ab Sonntag anreisen, sodass drei zusätzliche Tage auf den Campgrounds mit entsprechendem Rahmenprogramm auf die Gäste warten. Access-Pässe für eine stressfreie Anfahrt mit PKW werden spätestens ab Frühjahr 2025 angeboten und pro Fahrzeug (bis 3,5t) 33 Euro kosten bzw. 66 Euro für größere Fahrzeuge (ab 3,5t), unabhängig von der Personenzahl.

