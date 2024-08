Escuela Grind – DDEEAATTHHMMEETTAALL CD Kritik

Escuela Grind gründeten sich im Jahre 2016, spielen Grind/Power Violence und besteht aus Katerina Economou (Vocals), Percussion von Jesse Fuentes (ex-Kill the Client, ex-Creator Destroyer, 1Fest, Mass Grindviolence) und den Gitarristen Jason Eldridge (Hearse, ex-Monolith, ex-Body Without Organs) und Jackson Kovalchik (Casas) sowie Kris Morash (Your Brain on Drugs) am Bass. Bis zu dieser EP war die Gruppe mir unbekannt, wollte dem Release aber eine Chance geben, weil demnächst auch ein Album namens “Dreams on Algorithms” (via MNRK Heavy) kommt.

© Escuela Grind – DDEEAATTHHMMEETTAALL (Artwork)

Auf besagtem neuen Studioalbum, welches im Oktober 2024 erscheinen soll, ist die Besetzung allerdings folgende: Katerina Economou – vocals, Jesse Fuentes – drums, Kris Morash – guitar

und Justin Altamirano – bass.

Auch wenn der Bandname es suggeriert, gibt es nicht nur Grind(core). Noch gibt es, wie der EP-Titel weis machen möchte, ausschließlich Death Metal. Die Mischung macht es und es wird in jedem Fall geknüppelt, was das Zeug hält. Und das Zeug ist in dieser Situation eine 4-Song-EP.

Auch nach mehrmaligen Hördurchläufen bleibt mir nichts anderes übrig als der EP eine ernstgemeinte Brachialität zu attestieren mit kleinen Ausflügen in benachbarte Genre. Bei “Meat Magnet” gibt es mit dem Napalm Death-Sänger sogar eine Extra-Betonung auf “Wir meinen das todernst.” Gelungene vier Stücke mit brutalem Sound. Wie ernst es gemeint wird, könnt ihr euch hier selbst anhören: