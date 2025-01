Feine Sahne Fischfilet kündigen „Wir kommen in Frieden“ an

Die Band Feine Sahne Fischfilet kündigt ihr neues Studioalbum „Wir kommen in Frieden“ mit den folgenden Worten in den sozialen Medien an: „Wir schreiben das Jahr 2025: Alle gegen alle, im Krieg mit sich und untereinander und natürlich immer exklusiv mit der alleinseligmachenden Offenbarung im Gepäck. Jeden Tag passiert so viel, so viel Scheiße, so viel Dummes, aber auch immer die guten Sachen mit den Freundinnen und Freunden, der Familie, mit all denen, die noch nicht komplett im Arsch sind. Zeiten, in denen man sich nur umdrehen muss und einem die Idee für das nächste Lied an den Kopf geworfen wird. Und so erscheint am 30. Mai unser neues Album mit einer Menge neuer Songs.

Wir kommen in Frieden. Das ist unsere letzte Warnung.“

Produziert wurde der Longplayer erneut von Philipp »Philsen« Hoppen, der auch schon bei Alben von Die Ärzte, Kraftklub, Deichkind und K.I.Z. seine versierten Finger im Spiel hatte. „Wir kommen in Frieden“ erscheint am 30. Mai 2025 als auf 6.000 Stück limitierte & nummerierte transparent-giftgelbe Vinyl-LP mit handsigniertem Cover, als CD in limitierter DigiPak-Erstauflage mit 24-seitigem Booklet und digital.

Neben Rock am Ring/Rock im Park, dem Vainstream-Festival sowie beim Wiener „Arena Open Air“ in Österreich und beim Gampel-Festival in der Schweiz ist die Band auch beim bisher größten eigenen Konzert in der Berliner Wuhlheide zu sehen und zu hören. Die Daten sind:

„WIR KOMMEN IN FRIEDEN“ OPEN AIRS 2025

04.06.2025 AT – Wien – Arena Open Air

19.07.2025 Berlin – Parkbühne Wuhlheide

FESTIVALTERMINE 2025

06.06.2025 Nürburgring – Rock am Ring

08.06.2025 Nürnberg – Rock im Park

28.06.2025 Münster – Vainstream

14. – 17.08.2025 CH – Gampel – Open Air Gampel