Feine Sahne Fischfilet-Sänger Monchi geht mit seinem Buch „Niemals satt“ ein letztes Mal auf Lesereise

Der Feine Sahne Fischfilet-Sänger Monchi geht mit seinem Buch „Niemals satt“ ein letztes Mal auf eine Lesereise und beendet damit das Jahr 2024 mit einer Zusatz-Tour zum Buch „Niemals satt: Über den Hunger aufs Leben und 182 Kilo auf der Waage“. Letztmalig sind einige Kapitel aus dem Buch Thema: „15 Tage – 15 Städte. Ich habe Bock darauf, Euch vorzulesen und Euch von Höhen und Tiefen meiner Fresssucht zu erzählen, vom Kampf mit dem scheiß Jo-Jo-Effekt und von Momenten, wo ich einfach nur verzweifle und alles in mich reinstopfe. Aber auch von Momenten, wo ich mich mit 120 Kilo auf der Waage wie ein Schmetterling fühle.“

Ein paar unveröffentlichte Geschichten hat Monchi dabei auch noch im Gepäck.

„Ich habe riesige Lust auf diese zwei Wochen im Dezember. Ich vermisse es richtig. Ganz bewusst komme ich auch in viele kleinere Städte, wo ich mit „Niemals satt“ noch nie war. In kleinere Locations, aber auch in größere Läden. Es wird keine Zusatzlesungen und keine weitere Lesereise geben. Danach schlage ich neue Kapitel auf.”

Ob er bis zum Tourstart im Dezember vielleicht noch ein paar Kilo verliert oder nicht – das sei am Ende egal, wie Monchi selbst betont.

Kurz vor Weihnachten gibt´s als großes Finale eine letzte Lesung an einem besonderen Ort. Infos dazu folgen in Kürze.

Der Vorverkauf startet am Freitag um 18 Uhr. Tickets gib´s hier:

https://www.tixforgigs.com/de-DE/Artist/9244/monchi

Die Lesetour-Zugabe!

NIEMALS SATT – Über den Hunger aufs Leben und 182 Kilo auf der Waage

08.12.24 Leer, Zollhaus

09.12.24 Kiel, Die Pumpe

10.12.24 Bremen, Bürgerhaus Vegesack

11.12.24 Schwerin, Zenit

12.12.24 Neuruppin, Kulturhaus

13.12.24 Cottbus, Gladhouse

14.12.24 Weifa, Erbgericht

15.12.24 Zwickau, Alter Gasometer

16.12.24 Köln, Volksbühne am Rudolfplatz

17.12.24 Augsburg, Kantine

18.12.24 Neunkirchen, Stummsche Reithalle

19.12.24 Bochum, Bahnhof Langendreer

20.12.24 Stralsund, Alte Eisengiesserei

21.12.24 Lübeck, Kolosseum

22.12.24 TBA

© Monchi Niemals Satt Lesereise 2024 (© Toni Rohmann)