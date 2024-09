Fever 333: Tour 2024 wird ersatzlos abgesagt

Fever 333 bringen kommende Woche schon ihr neues Studioalbum “Darker White” raus und damit wollte das Quartett im November 2024 auf Tour gehen. Auch die deutschen Venues sollten in den Genuss kommen. Daraus wird leider nichts, denn die Auftritte wurden ersatzlos gestrichen. Frontmann Jason Aalon Butler richtete sich in einer Videobotschaft an die Fans.

Wir wünschen alles Gute und erfolgsversprechende Hilfe.

Von der Absage betroffen sind die folgenden Deutschland-Termine:

15.11.2024 – Münster, Skaters Palace

16.11.2024 – Hamburg, Fabrik

17.11.2024 – Berlin, Astra

19.11.2024 – Leipzig, Felsenkeller

21.11.2024 – München, Backstage Werk

26.11.2024 – Köln, Carlswerk Victoria

© Fever 333 – Darker White (Artwork)

Tracklist zum Album:

NEW WEST ORDER HIGHER POWER BULL & A BULLET NO HOSTAGES $WING MURDERER TOURIST NOSEBLEEDS DO OR DIE NEGLIGENCE DESERT RAP DOA PIN DROP MOB MUSIC PT. 2