Folkfield Festival 2023 anlässlich 25 Jahre Schandmaul am 07.und 08.07.2023 in Gelsenkirchen/ Amphitheater

Das Folkfield Festival findet anlässlich des 25-jahrigen Jubiläums von Schandmaul am 07.und 08. Juli 2023 in Gelsenkirchen/ Amphitheater statt. Das Event wird zum zweiten Mal veranstaltet.

Folkfield Festival 2023

am 07.und 08.07.2023 in Gelsenkirchen/ Amphitheater mit:

Schandmaul

Versengold

Subway to Sally

Fiddler´s Green

The O´Reilly´s and the Paddyhats

Tanzwut

Rauhbein

Letzte Instanz

Line Up 07.07.:

Schandmaul, Fiddlers Green, Subway To Sally und Letzte Instanz

Line Up 08.07.:

Schandmaul, Versengold, Tanzwut, Rauhbein und The O´Reilly´s and the Paddyhats

Einlass Freitag: 15:30Uhr

Beginn Freitag: 16:45 Uhr

Einlass Samstag: 13:00 Uhr

Beginn Samstag: 14:15 Uhr

Es wird auch einen Mittelaltermarkt und die Möglichkeit zum Zelten geben.

Es gibt exklusiv über www.powerticket.de 100 VIP Tickets. Diese beinhalten das 2-Tage-Ticket, einen eigenen VIP-Bereich mit Sitzmöglichkeiten, toller Sicht, eigenen Toiletten und einem Überraschungsgeschenk.

Tickets gibt es hier, hier und an allen bekannten VVK-Stellen.

Weitere Informationen unter: https://www.folkfield.de/

Veranstalter: Headline Concerts

