Folkfield Festival 2025 – Schandmaul kündigen Fortsetzung an

Die Veranstalter des Folkfield Festivals kündigen eine Edition für das Jahr 2025 an. Die Fortsetzung mit Schandmaul findet am 13. September 2025 im Amphitheater Gelsenkirchen statt. Das Folkfield Festival 24, bei dem Schandmaul ihr 25-jähriges Jubiläum feierten, ist nun vorbei.

© Folkfield Festival 2025

Zur Erinnerung, heißt es in der Info: “Nachdem die Band ihr großes Jubiläum krankheitsbedingt auf dieses Jahr verschieben musste, wurde die Party nun eindrucksvoll nachgeholt. Und wie! Gemeinsam mit der Creme de la Creme der Szene wie Versengold, Subway to Sally, Fiddlers Green, uvm. Und jeweils 5.000 begeisterten Zuschauern an zwei Tagen, feierten Schandmaul im Amphitheater Gelsenkirchen einen Geburtstag, der nicht nur der Band auf ewig in Erinnerung bleiben wird! Sänger Thomas Lindner drückt den Dank für die gesamte Band aus: „Es bleibt uns Danke zu sagen! Danke an alle, die da waren! Danke an alle, die dieses Ereignis durch ihr Mitwirken möglich gemacht haben! Danke für diese wunderschönen Momente!“”

Nun geht es in die dritte Runde. Auch 2025 wird es ein Folkfield Festival geben, das es in sich hat. Am 13. September 2025 gibt es mit Bands wie dArtagnan, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Korpiklaani, Manntra, Storm Seeker, Kupfergold und natürlich Schandmaul ordentlich auf die Ohren.

Tickets sind ab jetzt erhältlich unter www.powerticket.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen.