Fury In The Slaughterhouse kündigen Open Air Tour 2025 & neue Single für Freitag an

Fury In The Slaughterhouse kündigen eine Open Air Tour für das kommende Jahr 2025 an. Das ist ein Teil der News. Der zweite: eine neue Single soll am kommenden Freitag erscheinen. Die Open Air Tour läuft unter dem Motto “FURY LIVE TWENTY FIVE” und die Single nennt sich “Everyday Heroes”.

Sänger Kai Wingenfelder sagt dazu: “The best is yet to come! Wir arbeiten gerade am nächsten Album und haben den Spaß unseres Lebens, an dem wir euch alle unbedingt teilhaben lassen wollen. Also: lasst uns feiern! FURY LIVE TWENTY FIVE! Macht sogar Spaß, wenn‘s regnet!”

Gitarrist Christof Stein-Schneider ergänzt: “Noch bessere Songauswahl, noch bessere Outfits. Und wir werden wieder mit Hoffnung machenden Vereinen zusammenarbeiten, denn #hoffnungverändertalles. FURY LIVE TWENTY FIVE – wir freuen uns großflächig auf euch!”

Und damit nicht genug: Die neue Single “Everyday Heroes” erscheint schon diesen Freitag über alle Streaming-Anbieter.

Tickets für FURY LIVE TWENTY FIVE sind ab Mittwoch, dem 28.08., um 10:00 Uhr exklusiv für Telekom-Kund*innen über MagentaMusik erhältlich. Der öffentliche Vorverkauf startet am Freitag, dem 30.08., um 10:00 Uhr.

Fury In The Slaughterhouse – “FURY LIVE TWENTY FIVE”

20.06.2025 Rostock, IGA Park

21.06.2025 Lingen, Marktplatz

26.06.2025 Meersburg, Schlossplatz

27.06.2025 Mannheim, Zeltfestival Rhein-Neckar

28.06.2025 Northeim, Waldbühne

29.06.2025 Uelzen, Open R Festival

04.07.2025 Gelsenkirchen, Amphitheater

05.07.2025 Bremen, Seebühne

11.07.2025 Bonn, KUNST!RASEN

12.07.2025 St. Goarshausen, Loreley

18.07.2025 Leipzig, Parkbühne

19.07.2025 Nürnberg, Lieder am See

26.07.2025 Oranienburg, Schloss Oranienburg

02.08.2025 Anröchte, Big Day Out

29.08.2025 Lübeck, Kulturwerft Gollan

30.08.2025 Gießen, Kloster Schiffenberg

© Fury In The Slaughterhouse – FURY LIVE TWENTY FIVE! Tour