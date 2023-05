Garbage veröffentlichen Video zum Siouxsie & The Banshees Cover

Die Band Garbage veröffentlichte kürzlich ein Video zum Siouxsie & The Banshees Cover “Cities In Dust”. Das Stück stammt von ihrer kürzlich veröffentlichten EP “Witness To Your Love”. Das letzte Album erschien 2021 und trägt den Titel “No Gods No Masters”. Das “Anthology”-Release, ein Best-Of, ist 2022 veröffentlicht worden und kann hier bestellt werden. Es enthält Stücke wie „Stupid Girl“, „Queer“, „Only Happy When It Rains“, „Special“, „The Trick Is To Keep Breathing“ sowie die politischen Songs „No Gods No Masters“ und „The Men Who Rule The World.“.

© Garbage – Cover Garbage (© Warner Music)