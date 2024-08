George Brown (Kool & The Gang) mit Liebeserklärung an seine Frau “Shawty’s Got”

Die Musiker George Brown (Kool & The Gang) hat mit “Shawty’s Got” eine Liebeserklärung an seine Frau veröffentlicht. Es handelt sich dabei um die zweite posthume Single aus dem kommenden Studioalbum “Where I’m Coming From”. Der Longplayer wird am 13. September 2024 bei Astana Music Inc. im Vertrieb von BFD/The Orchard erscheinen.

© George Brown – Shawty’s Got (Artwork)

“Shawty’s Got” folgt auf die erste Single des Albums, “What If”, ein mitreißender Track, der sich mit den tiefgründigen Fragen nach dem Sinn des Lebens und der Kraft des Glaubens auseinandersetzt. “Shawty’s Got” wurde von Brown vor fast zwei Jahrzehnten geschrieben und ist eine leidenschaftliche Hommage an die junge Liebe.

Hier geht es zum Song:

https://orcd.co/GeorgeBrownShawtysGot

Und hier zum Video, welches eine Hommage an Georges an die Liebe zwischen George Brown und seiner Frau Hanh darstellt:

Hanh Brown, Georges Frau, beschreibt das Album als Offenbarung einer neuen Seite von George: “Das ist George, wie man ihn noch nie gesehen hat. Seine Stimme strahlt eine unglaubliche Tiefe und Authentizität aus, während die Texte zutiefst sentimental sind. Er wollte, dass die Leute sich mit ihnen wirklich identifizieren, so wie sie es mit dem gesamten Album können. Mit ‘Where I’m Coming From’ hat man das Gefühl, dass Georges Vision zum Leben erwacht ist.”

“Where I’m Coming From” ist ein reichhaltiger Wandteppich aus persönlichen Erzählungen und sozialen Kommentaren, die zu einem 16-Track-Werk verwoben sind. Alle Songs wurden im Alley Cat Studio in Woodland Hills, Kalifornien, aufgenommen und von Brown produziert, während Claude Ismael die Produktion übernahm. Das Album wurde von Wolfgang Aichholz (Paula Abdul, Sheena Easton, Keith Washington) und Larry Fergusson (Lionel Richie, Barbra Streisand, Donna Summer) produziert.

George Brown starb 2023 im Alter von 74 Jahren an Krebs. Er hinterlässt seine Frau, Hanh Brown, und seine fünf Kinder.

Im Jahr 2023 produzierte Brown das letzte Album der Band, “People Just Wanna Have Fun”, und veröffentlichte seine Memoiren “Too Hot: Kool & The Gang & Me”. 2024 wurde Kool and the Gang in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Zu ihren Hitsingles gehören “Ladies Night”, “Celebration” und “Jungle Boogie”. Sie erhielten zwei Grammy Awards, sieben American Music Awards, 25 Top Ten R&B-Hits, neun Top Ten Pop-Hits und 31 Gold- und Platin-Alben.

Vorbestellung von “Where I’m Coming From”:

https://orcd.co/GeorgeBrownWICF

GEORGE BROWN

Where I am Coming From

13.09.2024

Astana Music