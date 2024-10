Ghost kündigen Arena-Tour 2025 an

Ghost kündigen eine weltweite Arena-Tour für das kommende Jahr 2025 an. Davon werden6 Shows in Deutschland und der Schweiz stattfinden. Der Ticket-Vorverkauf startet zu Halloween. Außerdem wird es ab dem 6. Dezember den Konzertfilm „Rite Here Rite Now“ auf DVD/Blu-Ray geben.

Die bisher größte Welttournee der Band beinhaltet über 55 Konzerte und wird die Band 2025 durch Nordamerika, Mexiko, das Vereinigte Königreich sowie das europäische Festland bringen. Nach der Opening Night am 15. April in Manchester stehen für die GRAMMY-prämierten schwedischen Rocker Auftritte in einigen der bekanntesten Arenen der Welt an – inklusive ihres ersten Gastspieles im renommierten Madison Square Garden, New York.

Der allgemeine Ticket-Vorverkauf für die deutschen Konzerte startet an Halloween (31. Oktober 2024). Weitere Informationen zu exklusiven Presale-Optionen unten.

LIVE NATION PRESENTS

GHOST WORLD TOUR 2025

23.04.2025 – (DE) Frankfurt, Festhalle

24.04.2025 – (DE) München, Olympiahalle

03.05.2025 – (CH) Zürich, AG Hallenstadion

07.05.2025 – (DE) Berlin, Uber Arena

14.05.2025 – (DE) Oberhausen, Rudolph Weber Arena

15.05.2025 – (DE) Hannover, ZAG Arena

DEUTSCHLAND

Telekom Prio Tickets:

Di., 29.10.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

RTL+ Prio Tickets in Kooperation mit der Telekom:

Di., 29.10.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

https://plus.rtl.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Mi., 30.10.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Do., 31.10.2024, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-ghost-175809

SCHWEIZ

Raiffeisen Pre-Sale:

Mi., 30.10.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.raiffeisen.ch/memberplus

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 01.11.2024, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-ghost-175809

© Ghost World Tour 2025

TRACKLIST:

Chapter 1: The Saga Until Now

Chapter 2: Imperium

Chapter 3: Kaisarion

Chapter 4: Rats

Chapter 5: Faith

Chapter 6: Spillways / Papa & Sister Pep Talk

Chapter 7: Cirice / What The Fog

Chapter 8: Absolution

Chapter 9: Ritual / Kevin is Bored

Chapter 10: Call Me Little Sunshine

Chapter 11: Con Clavi Con Dio / Sloppy Slapstick Extra Quick Change / Funiculì, Funiculà

Chapter 12: Watcher In The Sky / Papa In A Box

Chapter 13: If You Have Ghosts (Chamber Version)

Chapter 14: Dominion / Boxer Papa

Chapter 15: Twenties / Quick Change / Summon

Chapter 16: Year Zero

Chapter 17: Spoksonat / Sister Is Sick

Chapter 18: He Is

Chapter 19: Miasma / The Talk

Chapter 20: Mary ON A Cross

Chapter 21: Mummy Dust / Blowjobs & New Shoes

Chapter 22: Respite On The Spitalfields / Encore Jacket

Chapter 23: Kiss The Go-Goat

Chapter 24: Dance Macabre

Chapter 25: Square Hammer

Chapter 26: Pro Memoria / Papa In A Balloon

Chapter 27: Credits / The Future Is A Foreign Land

Chapter 28: Pro Memoria / The Ministry

© Ghost – RITE HERE RITE NOW – Blu-Ray + DVD