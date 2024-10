Ghost: „Rite Here Rite Now“ wird im Dezember als physische Version veröffentlicht

Ghost hat bestätigt, dass die Blu-ray-, DVD- und VHS-Variationen ihres Films „Rite Here Rite Now“ am 6. Dezember veröffentlicht werden. Vorbestellungen sind unter anderem hier möglich. Vor der physischen Veröffentlichung wird der Film am 28. Oktober als digitale Version über iTunes und Amazon veröffentlicht.

Die Blu-ray- und DVD-Kopien enthalten Folgendes:

Alle Formate enthalten den Film plus Bonusinhalte: Exklusives Q&A mit Tobias Forge, Alex Ross Perry und Jim Parsons, animiertes Musikvideo von „The Future Is A Foreign Land“, Ghosts-Webisode Kapitel 1–28, VEEPS-Zugangscode für 3 Monate Stream von „Rite Here Rite Now“.

Rite Here Rite Now enthält Filmmaterial von den Ghost-Konzerten 2023 im Kia Forum in Los Angeles, Kalifornien, sowie eine Erzählung mit „Handlungssträngen aus der langjährigen Webisodenserie der Band“.