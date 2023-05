Girls Under Glass mit neuer Video-Single “Tainted” feat. Mortiis

Girls Under Glass kehren mit ihrer neuen Video-Single “Tainted” featuring Mortiis zurück. Außerdem kündigen sie das kommende Studioalbum “Backdraft” via Dependent Records an. Die Texte beschäftigen sich mit dystopischen Themen unserer Zeit. Sänger Thomas „Tom“ Lücke ist dahingegen wieder zurückgekehrt. Er ist nicht nur wieder auf der Bühne zu sehen, wo er sich mit dem aktuellen Frontmann Volker Zacharias abwechselt, sondern Tom hat auch die Tracks der EP eingesungen, die dieses Album begleitet.

“Backdraft” erscheint am 2. Juni 2023 über Dependent Records. Vorbestellen.

© Girls Under Glass – Backdraft Artwork

Tracklist:

01 Backdraft Prelude

02 Nightkiss

03 Tainted feat. Mortiis

04 We Feel Alright

05 No Hope No Fear

06 Eiskalt / Sunburst feat. DerHarms

07 Tanz im Neonlicht

08 Everything Will Die

09 Endless Nights

10 Heart On Fire

Bonustracks (nur Artbook):

01 Dream Yourself Away feat. Tom Lücke

02 Showtime feat. Tom Lücke

03 Body Electric 23 feat. Tom Lücke

04 Some Kind Of Stranger feat. Tom Lücke

05 Du Tier feat. Tom Lücke