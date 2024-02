Glutstrom von Daniel Holbe, Ben Tomasson Buchkritik

Zum Jahresbeginn legte das Autoren-Duo Daniel Holbe und Ben Tomasson ihren neuen gemeinsamen Krimi-Roman “Glutstrom” vor. Ist der achte Band der Sabine-Kaufmann-Krimireihe. Der neue Teil steht ganz im Zeichen von Umweltschutz, Dürre und Wassermangel. Das ist in der Realität ebenfalls ein Thema und findet viel zu wenig Beachtung. Natürlich ist Ralph Angersbach auch dabei. Das Paar, Sabine und Ralph, sind jetzt schon etwas länger zusammen und man bekommt einige dezente Hinweise, was sie zusammen schon gemacht haben. Auch die Gedanken zeigen deutlich in eine ernsthafte, dauerhafte Beziehung, gleichzeitig – zumindest auf einer Seite etwas deutlicher zu bemerken – sind noch die ein oder andere Unsicherheit zu erkennen.

Glutstrom von Daniel Holbe, Ben Tomasson (© Droemer Knaur)

Bei den Ermittlungen im hessischen Vogelsberg gibt es unerwarteten Beistand aus Frankfurt: Kommissarin Julia Durant greift ein.

Auf der Website heißt es zum Inhalt: “Immer tiefer sinkt der Grundwasserspiegel im hessischen Vogelsberg. Die Dürre bedroht nicht nur die Natur, sondern auch Existenzen in der hessischen Provinz. Für die Betreiber eines Landschaftsbaubetriebs ist klar: So kann es nicht weitergehen – sie gründen eine Bürgerinitiative. Und wollen ein Zeichen setzen, um auf die drohende Naturkatastrophe aufmerksam zu machen: Das Wasser soll rot wie Blut aus den Leitungen ihrer Mitmenschen kommen. Doch für die jüngeren Mitglieder ist die Aktion nicht drastisch genug.

Als es zu heftigem Streit innerhalb der Gruppe kommt, beschließt einer der Initiatoren, den ursprünglichen Plan allein umzusetzen und das Wasser im Speicher in Frankfurt heimlich mit Lebensmittelfarbe einzufärben. Kurz darauf findet man ihn erschlagen in der Nidda. Und das Wasser ist blutrot …”

Ich finde die Harmonie zwischen Ralph und Sabine gelungen, auch, wie die Entwicklung beider Charaktere beschrieben wird. Man merkt, sie geben sich alle erdenkliche Mühe, um die Beziehung nicht zu gefährden, gleichzeitig sind aber die Unsicherheiten, Traumata spürbar. Der Fall entwickelt sich langsam. Auch hier bemerkte ich als Leser, dass es schleppend voran geht. Der Frust war beinahe spürbar, fassbar.

In Sachen Krimi kann dieser Band ebenfalls punkten und freue mich über diese Entwicklung (zwischen den Personen), aber auch die Spannung bezüglich des Falls. Ich harre aus in freudiger Erwartungen auf die nächsten Bände, egal, aus welcher dieser beiden Reihen. Die sind immer noch so gut und unterhaltsam, aber gleichzeitig spannend.

Mehr Infos zum Buch

Verlag: Knaur TB

Erscheinungstermin: 01.02.2024

384 Seiten

ISBN: 978-3-426-52928-7

Autor*innen: Daniel Holbe, Ben Tomasson

