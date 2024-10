Godsmack: Tour 2025 mit P.O.D. und Drowning Pool

Die Band Godsmack kündigt für den März und April 2025 eine Europa-Tour mit P.O.D. und Drowning Pool an. Die vierzehn Station beginnen am 22. März in Sofia, Bulgarien und wird am 12. April in Oberhausen, Deutschland, enden. Die komplette Liste der Daten gibt es weiter unten. Ab Mittwoch, 30. Oktober und Freitag, den 1. November beginnen die Ticketverkäufe um “10 a.m. / 11 a.m. (local) at Godsmack.com”.

22. März – Sofia, Bulgarien

24. März – Bukarest, Rumänien

26. März – Budapest, Ungarn

27. März – Gliwice, Polen

29. März – Wien, Österreich

30. März – Zagreb, Kroatien

01. April – Leipzig, Deutschland

02. April – München, Deutschland

04. April – Berlin, Deutschland

05. April – Offenbach am Main, Deutschland

07. April – London, UK

09. April – Brüssel, Belgien

11. April – Hamburg, Deutschland

12. April – Oberhausen, Deutschland

© Godsmack World Tour 2025