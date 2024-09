Green Day: 3 neue Songs von “American Idiot 20th Anniversary” Edition

Von ihrem populären und erfolgreichen Studioalbum “American Idiot” veröffentlichen Green Day drei neue Songs, die auf der “American Idiot 20th Anniversary” Edition sein werden. Die Songs sind eine Demo-Version von “Wake Me Up When September Ends”, “Governator” und eine VH1 Storytellers Version vok Track “St. Jimmy”. Die 20th Anniversary Box wird am 25. Oktober 2024 erscheinen. Anfang des Jahres ist ihr aktuelles Studioalbum “Saviors” (hier gibt es unsere Review) erschienen. Nachfolgend die veröffentlichten Tracks.

