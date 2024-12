Größtes Broilers-Konzert: „Broilers Ultrabowl 2026“

Wahrscheinlich das größte Broilers-Konzert in der bisherigen Bandgeschichte. Dieses findet unter dem Banner „Broilers Ultrabowl 2026“ am 11. Juli 2026 in Düsseldorf in der Merkur-Spiel-Arena statt. Der Vorverkaufsstart startet am Nikolaus-Tag, dem 6. Dezember 2024.

„Die fünf Düsseldorfer Musiker – Ines Maybaum, Sammy Amara, Andi Brügge, Ron Hübner und Chris Kubczak – versprechen in ihrer Heimatstadt nichts weniger als eine außergewöhnliche Bühnenextravaganza, die ihresgleichen sucht, ein Konzert der musikalischen und emotionalen Superlative. Ein Abend, an dem die Broilers ihr Füllhorn an Songs öffnen werden, mit dem sie die Menschen seit mittlerweile drei Jahrzehnten bewegen, glücklich machen, stärken, zum Lachen, Weinen, Tanzen und Nachdenken bringen. All das vor der beeindruckenden Kulisse der größten Konzertlocation ihrer Heimatstadt.“ heißt es in der Ankündigung.

Damit geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung: „Als wir uns 1994, selber noch keine 16 Jahre alt, als Band gegründet haben, waren wir froh, wenn wir im Jugendzentrum um die Ecke spielen konnten. Inzwischen haben wir sämtliche Bühnen dieser Stadt erobert, aber die Krönung, ein Auftritt in unserem Schmuckkästchen, der Heimat unserer Fortuna, fehlte einfach noch in unserer persönlichen Bucketlist. Wir selber nun auch in der Stätte ungezählter magischer Konzerterlebnisse, bei denen wir (immer vorne rechts vor der Bühne stehend) so viele hochgeschätzte Kollegen und Kolleginnen abgefeiert haben – Wahnsinn!

Nun ist es endlich so weit und mit dem notwendigen Training und dem richtigen Anlauf sind wir sicher, gemeinsam mit unseren Fans im Sommer 2026 einen ganz besonderen Moment zu schaffen“, so Sammy Amara, Sänger und Kopf der Broilers, voller Vorfreude.

»BROILERS ULTRABOWL 2026«

11.07.26 Düsseldorf – MERKUR SPIEL-ARENA

VVK-Start: 06.12.24, 11:00 Uhr

Die beliebten Hardtickets gibt es exklusiv im bandeigenen Shop unter shop.broilers.de, reguläre Tickets gibt es unter www.eventim.

© BROILERS ULTRABOWL 2026