Grundeis mit neuer Single “Strange”, neues Album “Every Second An Ocean” im Dezember

Grundeis hauen mit “Strange” ihre neue Single raus und kündigen ihr neues Studioalbum “Every Second An Ocean” für Dezember 2024 an. Die Hamburger Band gründete sich im Jahre 2018 und spielt auf ihrem Debütalbum “Amygdala” (2021) eine düstere Mischung aus Post-Punk mit Gothic- und Shoegaze-Nuancen.

Heute kündigt die Band aus Hamburg ihr zweites Album „Every Second an Ocean“ (VÖ 12.12.2024 auf UNDRESSED Records) an. 14 Songs, über eine Stunde Spieldauer. Mit “Strange” erscheint der erste Output aus dem Werk samt Musikvideo, das nachfolgend zu sehen ist.

© Grundeis – Every Second an Ocean (Artwork)

Grundeis äußern sich:

“Als wir kurz nach dem Release von „Amygdala” mit dem Schreiben neuer Songs begannen, dauerte es eine Weile, bis wir uns von dem Debütalbum als Vorlage lösen konnten. Einer der ersten Songs, die dabei entstanden und eine mögliche neue Richtung vorgaben, war „Strange”. Auch inhaltlich befassen wir uns darin mit einem Neuanfang, einer Neuerfindung und dem Wagnis dafür, das Vertraute zurückzulassen und über sich hinaus zu wachsen. Für kreative Schaffensprozesse brauchen wir meist einen vertrauten Raum, einen Ort an dem wir uns wohlfühlen, damit die eigenen Selbstzweifel oder das Gefühl der Offenbarung vor anderen Personen nicht die Überhand gewinnen. Für die Musik ist das unser Proberaum im Bunker. Bei dem Video haben wir versucht dies zu übertragen und so gingen Laura und

ich mit einer alten VHS Kamera bei 35 Grad raus in die Natur. Abgelegen von anderen Personen und Eindrücken, ohne zu viele Meinungen am Set, haben wir einfach draufgehalten. Für einige, die unser Debütalbum kennen, mag Strange vielleicht wie ein Ausreißer wirken, für uns ist es jedoch ein Symbol für eine natürliche Weiterentwicklung und ein Ausblick, was auf Album zwei zu erwarten ist.“

https://undressedrecords.bigcartel.com

Grundeis sind Laura Müller (Gesang, Gitarre), Nils Pfannenschmidt (Gitarre), Tobias Rutkowski (Bass), Andreas Mann (Schlagzeug).