Gwen Stefani und Anderson .Paak präsentieren “Hello World” Olympia-Song

Gwen Stefani und Anderson .Paak präsentieren mit “Hello World” den Olympia-Song der diesjährigen Olympiade in Frankreich. Der Song of the Olympics bekam ein eigenes Video, welches weiter unten bei uns zu sehen ist.

Neben dem offiziellen Olympia-Song hat Interscope Records auch Snoop Dogg vor Ort in Paris. Der Rapper trägt die Olympische Flamme und hat natürlich dem Athleten-Dorf einen Besuch abgestattet.

Sponsoring ist nichts Neues. Coca-Cola und die Olympischen Spiele haben den Song gemeinsam gesponsort. Geschrieben wurde dieser auch von Ryan Tedder (OneRepublic) und Langzeit-Kollaborateur Tyler Spry (außerdem co-Producer). Anderson .Paak steuerte einige Textzeilen bei.

Hier in das Video reinschauen:

© Gwen Stefani + Anderson .Paak – Hello World (Artwork) (© Universal Music)