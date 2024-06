H-BLOCKX kündigen Vinyl-Reissue ihres Debütalbums “Time To Move” an

Die Crossover-Band H-BLOCKX aus Münster kündigte kürzlich eine Vinyl-Reissue ihres Debütalbums “Time To Move” an. Und das passend zum 30-jährigen Jubiläums. Eine Headliner-Tour steht ebenfalls an und von den 16 Shows sind schon zahlreiche ausverkauft. Das Debütalbum “Time To Move” ist randvoll mit Hits wie “Risin’ High”, “Little Girl” oder “Move”.

Sänger Henning Wehland erinnert sich an das Album:

“Als wir 1993 ‘Time To Move’ aufgenommen haben, war Musik noch stärker in Schubladen eingeteilt als heute. Der Begriff “Crossover” verleitete schnell zu dem Glauben, es sei ein neues Genre, wie z.B. “Nu Metal”. Für uns war und ist Crossover jedoch die Freiheit sich an allem, was wir an Musik lieben zu bedienen. Auf der Platte sind daher bestimmt fünf oder mehr Musikrichtungen vertreten, ge-crossed sozusagen. Das Business war ein anderes; für die Produktion hatten wir 10.000 DM und die Vernunft von fünf jungen Dobermannwelpen. Wir haben es uns nie vorgenommen, aber dieses Album hat Grenzen gesprengt und neue Wege gebaut. Bis heute bleiben wir in Bewegung – immer nach dem Motto: it’s TIME TO MOVE!”

© H-BLOCKX – Time To Move (Artwork)

Die bisher aufwändigste Vinyl-Auflage von “Time To Move” erscheint am 27.09.24 und kann ab Freitag, dem 07.06. ab 12:00 Uhr vorbestellt werden. Das Album kommt in der Neuauflage auf rotem und schwarzem Vinyl, sowie als signiertes Deluxe Bundle auf weißem Viny und exklusivem T-Shirt.

Video “Little Girl”:

Video “Risin’ High”:

H-BLOCKX – Live 2024

08.06. Nürnberg, Rock Im Park

09.06. Nürburgring, Rock Am Ring

28.06. Hamburg, Harley Days

11.07. Nideggen, Tollrock Festival

18.07. Paderborn, Wohlsein Open Air

19.07. LUX – Mertert, Eastcoast Festival

03.08. AUT – Lustenau, Szene Open Air

16.08. Uelzen, Open R

17.08. RO – Sibiu, Astra Rock

12.10. Osnabrück, Rosenhof (ausverkauft)

13.10. BEL – St. Vith, Triangel

15.10. Köln, Live Music Hall (ausverkauft)

18.10. Hannover, Capitol

19.10. Hamburg, Docks (ausverkauft)

20.10. Berlin, Astra

22.10. Leipzig, Täubchenthal

23.10. Nürnberg, Hirsch (ausverkauft)

24.10. AT – Wien, Arena

27.10. München, Backstage (ausverkauft)

29.11. Stuttgart, LKA Longhorn

30.10. Frankfurt, Batschkapp

31.10. Münster, Skaters Palace (ausverkauft)

01.11. Münster, Skaters Palace (ausverkauft)