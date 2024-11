H-Blockx veröffentlichen mit „Fallout“ erste Single seit 2012, kommen auf Tour 2025

Die Crossover-Band H-Blockx veröffentlichen mit „Fallout“ ihre erste neue Single seit 2012 und kündigen in diesem Zuge auch eine Tour für 2025 an. Erst letzte Woche haben die H-BLOCKX das 30-jährige Jubiläum ihres Debütalbums „Time To Move“ mit einer großen und restlos ausverkauften Tour mit 16 Konzerten in Deutschland, Belgien, Österreich und der Schweiz gefeiert.

Dazu kündigen die H-BLOCKX eine neue Tour mit dem Titel „FILLIN THE BLANK“ an – Im Herbst 2025 spielt die Band insgesamt 12 Konzerte. Der Vorverkauf startet am Montag, dem 11. November, um 10:00 Uhr über alle bekannten Vorverkaufsstellen.

H-BLOCKX – „Fallout“ (Single, VÖ 08.11.24) Musikvideo:

Die gerade beendete Tour war für Sänger Henning Wehland eine Frischzellenkur: „Gerade haben wir eine der schönsten Touren unserer Karriere gespielt, und damit nicht nur das Jubiläum von ‘Time To Move’ gefeiert, sondern auch wieder gemerkt, wieviel uns diese Band und die Energie unserer Fans gibt. So eng zusammen und so wohl haben wir uns in der Band seit 1994 nicht mehr gefühlt. Das haben wir schon gemerkt, als wir uns auf die Tour vorbereitet haben.“

Und so entstand wären der Proben zur Tour die Single “Fallout”, die erste neue Veröffentlichung der Band seit dem letzten Album 2012. Wehland dazu: “Wir hatten einfach Bock, neue Musik zu schreiben. ‘Fallout’ ist unser erster neuer Song seit einer gefühlten Ewigkeit und macht uns einfach Spaß. Die Vergangenheit haben wir jetzt gefeiert – Ab sofort wird nach vorne geschaut!”

© H-BLOCKX – Fallout (Artwork)

Im Musikvideo zu “Fallout” nutzt Regisseur Andreas Loff KI-Tools, um einen surrealen Look zu erzeugen. Er selbst dazu: “Henning hat von mir immer wieder ungefragt Teile meiner KI-Arbeiten geschickt bekommen und so die rasante, qualitative Entwicklung der Bild- & Video-KI Tool mitbekommen – Und so muss man sie verstehen: Als Werkzeuge, die in Verbindung mit echten Videos und Fotografien eine Geschichte erzählen können. Ich kann nur jedem kreativen Geist – egal in welchem Bereich – ans Herz legen, sich mit den Möglichkeiten der KI-Tools zu beschäftigen. Die Arbeit mit der KI kann sehr inspirierend sein, denn der momentane Entwicklungsstand beinhaltet noch sehr viel ‘Chaos’ und unvorhersehbare Ergebnisse. Die Frage ist und bleibt: ‘Welche Geschichte möchtest Du erzählen?’ – Mit welchen Werkzeugen diese Geschichte in Bild & Ton erzählt wird, ist für mich zweitrangig.”

H-BLOCKX – FILLIN THE BLANK Tour 2025

VVK ab 11.11.24, 10:00 Uhr

25.10. Erlangen, E-Werk

26.10. Saarbrücken, Garage

28.10. CH – Zürich, Komplex

29.10. Ulm, Roxy

31.10. Offenbach, Stadthalle

01.11. Bremen, Pier 2

02.11. Köln, Palladium

04.11. Hamburg, Docks

05.11. Hamburg, Docks

07.11. Berlin, Columbiahalle

08.11. Münster, Halle Münsterland

09.11. München, Zenith