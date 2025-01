„Hardcore never dies das“: Kochkraft durch KMA kündigen neues Album mit Single „Ehrlich“ an

Die Band Kochkraft durch KMA kündigen ihr neues Studioalbum „Hardcore Never Dies Das“ mit der neuen Single „Ehrlich“ an. Die Band aus Duisburg-Marxloh hat mich gefoppt, denn ich bin über das letzte Wort im Albumtitel gestolpert. Die Dreiviertel davor waren mir bekannt und mein Hirn sagte: Hier ist jetzt der Albumtitel zu Ende. Nein, ist er nicht.

Mit der neuen Single „Ehrlich“ kündigt die Band am 23.01.25 ihr neues Studioalbum „Hardcore Never Dies Das“ an, das am 11.04.25 über Grand Hotel van Cleef erscheinen wird.

KOCHKRAFT DURCH KMA – „Ehrlich“ (Single, VÖ 23.01.25) Musikvideo

Doch aufgegeben wird nicht, soviel steht fest: Es gibt auch viel Optimismus und Dankbarkeit, und auch die verpackt die Band auf ihrem neuen Album: „Wir haben letztes Jahr echt viel geballert und drei Millionen Konzerte gespielt. Und in der restlichen Zeit haben wir mit tollen Menschen aus unserer Szene (Team Scheisse, Das Lumpenpack, The toten Crackhuren im Kofferraum, Das blühende Leben, Mamoré) dieses Album geschrieben – Allein wäre es nicht so toll geworden. Das hat uns wieder bewiesen, dass ein ‘Gemeinsam‘ immer schöner ist als ein ‘Alleine‘. Außer am Buffett, versteht sich von selbst.“

Zahlreiche Live-Termine der Band werden in Kürze angekündigt.

© Kochkraft durch KMA – Hardcore never dies das