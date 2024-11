Heilung kündigen eine Pause auf unbestimmte Zeit nach Tour 2025 an

Heilung werden im kommenden Jahr eine etwas längere Tour spielen und kündigen für die Zeit danach eine Pause auf unbestimmte Zeit nach Tour 2025 an. Das Neofolk-Trio wird sich erst einmal zurückziehen und verkündet damit auch das Ende einer Reise.

Die Band schreibt:

“Anda fardha

„Das Ende einer Reise“

Das Leben ist eine Reise und alle Reisen enden irgendwann. Nach mehreren Jahren ausgedehnter Tourneen hat Heilung beschlossen, sich für eine Weile zurückzuziehen.

Heilung’s Arbeit hat starke Anklänge an traditionellen Schamanismus. Schamanen ziehen sich manchmal sehr lange zurück, um sich mit ihrer Kraft, ihrem Geist wieder zu vereinen; um neue Energie zu tanken. Würden sie ständig arbeiten, würden sie ausbrennen, den Kontakt zu sich selbst, ihren helfenden Wesen und ihrem Licht verlieren.

Heilung zieht sich jetzt zurück. Es wird von den Bühnen verschwinden, die dröhnenden Trommeln werden verstummen und der ekstatische Tanz ist vorbei. Es wird schlafen gehen, sich eine Zeit lang ausruhen und stärker als je zuvor zurückkehren.

Unser letztes Ritual wird am 17. August an einem vorerst geheimen Ort stattfinden.

Tickets für diese Tour gehen am Donnerstag, den 07.11. um 10:00 Uhr MEZ in den Verkauf. Link in den Kommentaren.

Liebe Grüße,

Heilung”

Hier findet hier alle Tourtermine:

07.03.2025 – FI – Helsinki, Ice Hall

09.03.2025 – SE – Stockholm, Hovet

12.03.2025 – NO – Oslo, Spektrum

14.03.2025 – DK – Aarhus, ACC

16.03.2025 – DK – Kopenhagen, Black Box

19.03.2025 – DE – Oberhausen, Turbinehalle

21.03.2025 – CH – Zürich, Hallenstadion

23.03.2025 – LU – Esch-sur-Alzette, Rockhal

15.04.2025 – UK – London, O2 Academy Brixton

17.04.2025 – IE – Dublin, 3Arena

19.04.2025 – UK – Edinburgh, O2 Academy

21.04.2025 – UK – Manchester, O2 Apollo

23.04.2025 – FR – Lille, Zenith

25.04.2025 – FR – Lyon, Halle Tony Garnier

27.04.2025 – IT – Mailand, Teatro Arcimboldi

06.06.2025 – NL – Maastricht, Gashouder

08.06.2025 – DE – Mannheim, Palastzelt

14.06.2025 – DE – Lingen, Emslandarena

01.07.2025 – DE – München, Tollwood

05.07.2025 – DE – Königstein, Festung

08.07.2025 – DE – Kiel, Wunderino Arena

10.07.2025 – PL – Breslau, Hala Stulecia

12.07.2025 – DE – Saarbrücken, Open Air Am E-Werk

09./10.08.2025 – DE – Hildesheim @ M’era Luna Festival

17.08.2025 – TBA

© Heilung Anda fardha The End Of A Journey Tour 2025