Heisskalt lassen „Vampire“ vom Stapel, verschieben neues Album

Heisskalt haben am gestrigen Freitag ihre neue zweite Single „Vampire“ vom Stapel gelassen. Diese stammt vom vierten Studioalbum „Vom Tun und Lassen“. Vor kurzem kündigte die Band an, dass ihr erstes Album seit 2018 doch nicht im November 2024, sondern am 24.01.2025 erscheint.

„Vampire“, die zweite Single daraus, vereint wieder die unverkennbaren Trademarks der Stuttgarter Post-Hardcore Band. Das Instrumental ist eins der ersten, das im Prozess zum Album „Vom Tun und Lassen“ entstanden ist – Bereits seit 2020 arbeitete die Band daran.

© Heisskalt – Vom Tun und Lassen (Artwork)

Zum Text erzählt Sänger Mathias Bloech:

„In ‚Vampire‘ beschäftige ich mich in den beiden Versen mit zwei verschiedenen Perspektiven auf das Leben – In der ersten Strophe ist das eine ängstliche, von Misstrauen und Habsucht geprägte Blickweise. In der zweiten eine offene, akzeptierende Perspektive, die ‚größer‘ als ich selbst ist. Ich versuch mich ganz oft in Situationen, die sich für mich unangenehm anfühlen und in denen es leicht wäre, mit dem Finger auf irgendwas oder irgendwen zu zeigen stattdessen zu fragen: Bin ICH gerade wirklich ehrlich? Zeige ich grade, wie es mir wirklich geht und stehe zu dem, was ich wirklich denke? Das gelingt natürlich nicht immer, aber immer wenn es klappt und ich mich traue, passieren die wundersamsten Dinge.“

HEISSKALT – “Vom Tun und Lassen” Tour 2024

18.11. Frankfurt, Batschkapp

19.11. Hannover, Musikzentrum (ausverkauft)

20.11. München, Backstage

21.11. AT – Wien, Flex

23.11. CH – Langenthal, OldCapitol

25.11. Leipzig, Werk 2

26.11. Berlin, Astra Kulturhaus

27.11. Köln, Die Kantine (ausverkauft)

28.11. Dortmund, JunkYard (ausverkauft)

29.11. Hamburg, Uebel & Gefährlich (ausverkauft)

HEISSKALT – “Vampire” (Single, VÖ 18.10.24) Stream:

https://orcd.co/hk-vampire

© HEISSKALT Vom Tun und Lassen Tour 2024